Eva Longoria nawiązała współpracę z polską marką. Wszystko zdradziły jej najnowsze zdjęcia

Eva Longoria jest jedną z najpopularniejszych hollywoodzkich gwiazd. Międzynarodową sławę zdobyła dzięki roli Gabrielle Solis w serialu "Gotowe na wszystko", a obecnie wciąż jest aktywna zawodowo, choć sporo czasu poświęca również swojej rodzinie. W 2018 roku urodziła bowiem swoje pierwsze dziecko - synka Santiago Enrique. To jednak nie przeszkadza jej w angażowaniu się w nowe projekty. Właśnie udało nam się dowiedzieć, że nawiązała współpracę z polską marką.

Eva Longoria współpracuje z polską marką

Ostatnio aktorka pokazała na Instagramie piękne zdjęcia. Naszą uwagę zwróciły głównie jednak oznaczenia i hashtagi, które użyła. Eva Longoria podpisała bowiem fotografie słowami "eva longoria x eobuwie" i wszystko stało się jasne. Okazało się, że aktorka nawiązała współpracę z polską marką eobuwie!

Te buty zostały stworzone do chodzenia - podpisała jedno ze zdjęć gwiazda.

Jak udało nam się dowiedzieć, Eva Longoria brała udział w projektowaniu kolekcji obuwia, której przy okazji została również twarzą. Co istotne, kolekcja w pełni oddaje jej charakter.

Nie da się ukryć, że współpraca z gwiazdą to ogromny sukces polskiej marki. My nie możemy się doczekać, aż Eva Longoria zaprezentuje całą kolekcję we współpracy z eobuwie, a to ma się wydarzyć już wkrótce.

KM