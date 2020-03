Czy księżna Camilla zostanie królową, kiedy Karol przejmie tron?

Ostatnio księżną Camillę mieliśmy okazję oglądać w Polsce. Żona księcia Karola reprezentowała brytyjską rodzinę królewską podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Widzimy więc, że księżnej zdarza się uczestniczyć w bardzo ważnych dla Europy wydarzeniach samej, bez obecności męża. Nie ma więc wątpliwości co do tego, że jest ona niezwykle ważną postacią. Brytyjczyków zastanawia ostatnio, co stanie się, kiedy książę Karol zostanie królem. Czy Camillę będą mogli wtedy tytułować królową?

Księżna Camilla nie chce być nazywana królową

Księżna Camilla już 15 lat temu wyraziła zdanie na temat tego, czy chce być w przyszłości tytułowana królową, kiedy Karol obejmie tron. Kwestia ta zaistniała w momencie, gdy Camilla i Karol wzięli ślub. Wówczas informowano opinię publiczną, że księżna nie ma zamiaru przyjmować tytułu "królowej" i zostanie "księżniczką-małżonką". Nic się od tego czasu nie zmieniło. Żona potomka Elżbiety II będzie sobie życzyła, by tytułować ją w ten sposób, a informację tę potwierdził Clarence House dla Daily Star Online. Kiedy więc nadejdzie ten wielki dla księcia Karola dzień i zostanie on królem, księżna Kornwalii zostanie tylko z księżnej zamieniona na księżniczkę.

Na razie jednak, przynajmniej przez dwa najbliższe lata, królowa Elżbieta nie planuje przejścia na emeryturę. Księżna Kamila nie musi więc w ogóle zaprzątać sobie głowy tym tematem. Jak jednak dowiedział się Daily Star Online, książę Karol żywi nadzieję, że żona zdecyduje się jednak używać tytułu "królowej".

Co ciekawe, profesor prawa z uniwersytetu w Oxford, Pavlos Eleftheriadis, stwierdził, iż pomimo faktu, że księżna, jako żona króla, nadal używać będzie starego tytułu, to w sensie prawnym, na papierze i tak będzie ona "królową":

Kamila będzie "królową" w sensie prawnym, jako żona suwerena, króla - wyjawił profesor.

Co ciekawe, sami Brytyjczycy również nie są pewni co do tego, jak będą w przyszłości tytułować Camillę. Co gorsza, nie ma w tej kwestii bardzo jasnych zasad. Książę Filip, małżonek królowej Elżbiety II, jest konsekwentnie nazywany "księciem". Matka królowej Elżbiety II po wyjściu za mąż za Jerzego VI, otrzymała tytuł królowej. Małżonek królowej Wiktorii Albert był "księciem małżonkiem". Kobiety małżonki królów najczęściej jednak otrzymywały tytuł królowych. Jak będzie w tym przypadku - czas pokaże.

