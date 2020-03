Joanna Krupa wyklucza mięso z diety 4-miesięcznej córki. Asha-Leigh ma być "kochającą i współczującą istotą ludzką"

Joanna Krupa dba o prawa zwierząt i już dawno zrezygnowała ze spożywania mięsa. Często w mediach społecznościowych publikuje posty dotyczące najbardziej bezbronnych stworzeń na świecie i nie chce przyczyniać się do ich dodatkowego cierpienia. Tego samego chce nauczyć swoją córkę Ashę-Leigh, dlatego zdecydowała się na specjalną dietę, która w odniesieniu do małych dzieci budzi niemałe kontrowersje.

Córka Joanny Krupy będzie wegetarianką

Prowadząca "Top Model" pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z córką. Dziewczynka ma na sobie śliniaczek z groszkiem. Joanna sugeruje, że będzie starała się wprowadzać do diety dziewczynki głównie warzywa:

Czas na jedzenie. Daj szansę groszkowi... Kochaj wszystkie zwierzęta. Od samego początku dawanie dzieciom dobrego przykładu jest kluczem do tego, aby mogły stać się kochającą i współczującą istotą ludzką - napisała Joanna Krupa.

Opis modelki może sugerować, że zdecydowała się karmić 4-miesięczną Ashę-Leigh warzywami, wykluczając z jej diety mięso. I choć przy rozszerzaniu diety malucha ma to jak najbardziej sens, to jednak przychodzi moment, w którym do pożywienia większość rodziców dołącza również mięso. O tę kwestię spytała jedna z internautek: czy dziewczynka będzie wegetarianką? Joanna odpowiedziała:

Oczywiście i kiedy będzie dorosła, sama zdecyduje. Do tego czasu zapewnimy jej najzdrowsze i wolne od okrucieństwa opcje - odpowiedziała modelka.

Joanna bardzo dba o rozwój swojego dziecka i stara się wpajać jej od najmłodszych lat pewne wartości. Oprócz dbania o zwierzęta, dla modelki równie ważna jest wiara. Ostatnio na Instagramie podzieliła się zdjęciami z chrztu świętego Asha-Leigh. Dziewczynka podczas ceremonii miała na sobie sukienkę od Zosi Ślotały, która nie należała do najtańszych.

