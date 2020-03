Meghan Markle chce dostać rolę w filmie o superbohaterach: "Jest dostępna i otwarta na najlepsze oferty"

Chociaż Meghan Markle i książę Harry odchodzą z rodziny królewskiej nie na takich zasadach, na jakich by sobie życzyli, to megxit staje się faktem. Książęca para już wkrótce rozpocznie życie na własny rachunek, musi więc zatroszczyć się o nowe źródło przychodów. Nikogo raczej nie dziwi fakt, że Meghan planuje powrót do dobrze płatnej kariery aktorskiej. Jak się jednak okazuje, żona księcia chce wkroczyć na nieznane jej dotąd tereny...

Meghan Markle chce dostać rolę w filmie o superbohaterach

Niedawno pisaliśmy, że książęca para rozważa założenie firmy producenckiej. Na razie jednak Meghan Markle chce spróbować swoich sił w filmie... o superbohaterach. Jak podaje DailyMail, aktorka poprosiła swojego agenta, Nicka Collinsa, by poszukał jej roli właśnie w hollywoodzkim blockbusterze.

Collins powiedział, że Meghan chce wrócić do aktorstwa i dołączyć do obsady filmu o superbohaterach. Intensywnie szuka dla niej takiej propozycji. Jest teraz dostępna i otwarta na najlepsze oferty - powiedziało źródło DailyMail.

Meghan Markle planuje obecnie serię spotkań w Hollywood. Jak już ostatnio pisaliśmy, właśnie ukończyła dubbing do filmu Disneya. Jeśli zaś chodzi o film z superbohaterami, gotowa jest nie tylko go dubbingować, ale przede wszystkim w nim zagrać. Źródło DailyMail twierdzi, że Meghan zdaje sobie sprawę, iż na obecną chwilę kojarzona jest nie tyle jako aktorka, co żona księcia. Udział w filmie o superbohaterach pomógłby jej przełamać ten wizerunek. Ważna jest oczywiście również kwestia finansowa. Jak powszechnie wiadomo, za blockbusterami zawsze idą ogromne pieniądze. A te akurat książęcej parze potrzebne są teraz tak, jak nigdy wcześniej. A jeśli dodać do tego fakt, że Meghan współpracuje z Disneyem, który jest właścicielem całej serii filmów Marvela, to okazuje się, że przed (prawie byłą) księżną otwierają się zupełnie nowe perspektywy.

