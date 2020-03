TVP odpowiada na ruch stacji TVN i wydłuża emisję programu "Pytanie na śniadanie"

wikal godzinę temu Oceniono 9 razy 7

Wypowiedzi Kurskiego mogą tylko wywoływać mdłości, bo tak obrzydliwego i cynicznego zaprzańca, to nawet w Pisie ciężko znaleźć. Kto was ogląda oprócz znudzonych emerytów i młodych leni ze sprawnymi mózgami, których jedynym celem jest żyć za socjal do końca swoich dni? Większość normalnych ludzi jest wtedy w pracy albo ma lepsze rzeczy do roboty. A już walka o widzów poprzez zmiany godzin emisji przypomina naukę mycia rąk przez Karczewskiego, bo Grodzki źle nauczył i ośmiesza obie stacje.