Aneta Zając jest aktorką znaną i lubianą z serialu "Pierwsza miłość". Jako matka bliźniaków na Instagramie świeci przykładem w kwestii zdrowego wychowania chłopców. Przypomnijmy tylko, że zawsze stawia na aktywne spędzanie wolnego czasu, dzięki czemu jakiś czas temu udało jej się sporo schudnąć. Na ferie zimowe aktorka zabrała synów w Alpy, gdzie oddawali się białemu szaleństwu. Wcześniej natomiast rodzina wybrała się na lodowisko. Ciężko nam może więc być uwierzyć, że aktorka, która kształtuje w dzieciach zdrowe nawyki, jeszcze kilka lat temu miała tak niezdrowy nałóg.

Aneta Zając pokonała swój nałóg

Aneta Zając postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami osobistym wyznaniem i radosną rocznicą. Jak się bowiem okazuje, mijają już trzy lata, od kiedy aktorce udało się rzucić palenie.

Dziś mijają trzy lata od kiedy pożegnałam się z papierosami i jestem sobie za to wdzięczna. Miłego wieczoru Państwu życzę - napisała aktorka.

Obserwatorzy Anety Zając pogratulowali jej wytrwałości i zmiany na lepsze. Część z nich podzieliło się z aktorką także własnymi doświadczeniami w dziedzinie zmagań z nałogiem. Najwięksi fani Anety Zając wykorzystali też tę okazję, aby skomplementować jej urodę:

Jutro minie u mnie 7 lat bez papierosa. Brawo my.

Jeśli tak było to fakt, najlepsza zmiana. Gratulacje.

O matko, nie wyobrażam sobie Ciebie z papierosem.

My także dołączamy się do gratulacji fanów. Trzy lata bez papierosów to naprawdę duży sukces!

JP