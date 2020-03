Ola Ciupa często chwali się swoją figurą, zarówno na łamach prasy, w programach telewizyjnych, jak i w mediach społecznościowych. Fani celebrytki, choć przyzwyczajeni do roznegliżowanych zdjęć, wciąż ochoczo komentują coraz to nowsze fotografie. Modelka wzbudza w nich skrajne emocje, czego przykładem mogą być komentarze internautów pod jej świątecznym postem. Ciupa pozowała pod choinką w koronkowej bieliźnie, co dla wielu użytkowników Instagrama było niesmacznym widokiem. Tym razem pokazuje swoje ciało na plaży. Trzeba przyznać, że to bardziej stosowne miejsce do robienia tego typu zdjęć. Dlatego wybaczamy i jednocześnie podziwiamy rajskie widoki!

Zobacz wideo Przypomnijmy, że Kuba Wojewódzki był niegdyś pracodawcą Ciupy. Co o autobiografii króla TVN-u sądzi jego była dziewczyna Anna Mucha?

Ola Ciupa jeszcze bardziej rozgrzewa klimat na Dominikanie

Celebrytka wzięła udział w projekcie "Eska odwołuje zimę", który zgromadził na Dominikanie sporo polskich gwiazd. Wydawałoby się, że piękne widoki służą celebrytom jedynie do udanego wypoczynku. Okazuje się jednak, że oprócz wylegiwania się na plaży, muszą oni także wykonać swoje obowiązki. Wywiady i koncerty to ich główne zajęcie na wyspie. Kto razem z Olą pojawił się na rajskiej plaży? Kobieta opublikowała zdjęcia razem z Roksaną Węgiel, Damianem Kordasem czy Kasią Dziurską

Jednak wcale nie grono gwiazd wzbudziło największe zainteresowanie fanów celebrytki. To zdjęcia Oli w bikini rozgrzały internet do czerwoności.

Obserwatorzy profilu modelki tym razem nie mieli jej za złe tego, że znów pokazuje swoją figurę. Wręcz przeciwnie, zachwycali się jej kształtami:

Boże, jaka cudowna figura!

Idealnie! Sztos.

Ależ te nogi są długie - pisali.

Wy również nie możecie się oprzeć wdziękom celebrytki?

