Sylwia Madeńska z "Love Island" pochwaliła się metamorfozą. "-8 kg w 3 miesiące". Pozuje w tej samej sukience. Co za przemiana!

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak nie byli od początku faworytami w programie "Love Island". Ich drogi połączyły się dopiero pod koniec produkcji, a widzowie uznali, że w ich relacji pojawiło się szczere uczucie, dlatego drogą głosowania zapewnili im wygraną. Zakochani świetnie radzą sobie w polskim show-biznesie. Zdążyli nawiązać współpracę z wieloma medialnymi firmami, a nawet zostali zaproszeni do udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Sylwia przyznała, że było to jedno z jej największych marzeń, ponieważ od dzieciństwa trenuje taniec towarzyski i chętnie zostanie trenerką swojego życiowego partnera. Show Polsatu zmobilizowało ją do tego, by bardziej zadbać o swoją figurę. W ciągu trzech miesięcy schudła już osiem kilogramów, a efektami podzieliła się na Instagramie.

Metamorfoza Sylwii Madeńskiej

Tancerka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie porównawcze, na którym widać metamorfozę, którą przeszła w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Kobieta zrzuciła już osiem kilogramów, jednak zapowiada, że to jeszcze nie koniec jej diety. Przyznała, że aktualnie czuje się świetnie we własnym ciele, a na zmiany zdecydowała się ze względu na dobre samopoczucie, a nie zewnętrzne negatywne opinie na temat jej figury.

Zawsze byłam dziewczyną o kobiecych kształtach i nadal taka pozostanę. Zawsze chciałam zrzucić wagę dla kogoś, dla opinii z zewnątrz, byłam pod presją tańca/ludzi. Tym razem chciałam zrobić to dla siebie, dla swojego samopoczucia, dla zdrowia i kondycji. Zaakceptowałam siebie w 100%! - zaznaczyła w udostępnionym poście.

Madeńska podzieliła się również z fanami bardzo osobistą informacją. Wyznała, że walka ze zbędnymi kilogramami jest dla niej podwójnie trudna, ponieważ od dziecka zmaga się z problemami zdrowotnymi, a dokładniej z niedoczynnością tarczycy, która mocno wpływa na wahania wagi.

Uczestniczka, a zarazem zwyciężczyni pierwszej edycji "Love Island", namawia obserwatorów swojego profilu do komentowania jej metamorfozy. Jest ciekawa, co o jej figurze sądzą inni. Trzeba przyznać, że fani tancerki bardzo pozytywnie zareagowali na jej metamorfozę. Pod postem nie zabrakło słów zachwytu, nawet z "ust" popularnych osobowości z show-biznesu.

Nooo ?????????? - napisała Ewa Mrozowska.

Cudowna. Nie zapomnij dodać, przy kim tak rozkwitłaś - skomentował Mikołaj, partner Sylwii.

Gratulujemy tancerce motywacji i sukcesywnego dążenia do wyznaczonego celu. Jesteście pod wrażeniem?

