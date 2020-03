Kacper Błoński i Julia Kostera z Teamu X są parą! Na dowód pokazali romantyczne zdjęcie

Kacper Błoński to jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów. Jest idolem nastolatków, a na Instagramie śledzi go prawie 650 tysięcy użytkowników. Choć fani często wypytywali, on zawsze stronił od opowiadania o swoim życiu prywatnym. Przez ostatnich kilka tygodni dawał jednak do zrozumienia, że nie jest singlem. Potwierdził to oficjalnie w sobotę, publikując zdjęcie z ukochaną. Dobrze ją znacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kacper Jabłoński zakręcił Kołem Plotka!

Kacper Błoński potwierdził związek z Julią Kosterą

Wybranką serca Kacpra jest Julia Kostera, jego dobra znajoma z domu X. Poznali się już kilka lat temu, a łącząca ich przyjaźń, przerodziła się w miłość. Fani od dawna podejrzewali, że tę dwójkę łączy coś więcej, ale dowód otrzymali dopiero 29 lutego.

To nie prank - napisał pod opublikowanym zdjęciem Błoński.

Fani gratulowali i życzyli zakochanym szczęścia.

Dużo szczęścia!

Czekaliśmy na to!

Kocham Was razem. Powodzenia!

Niektórzy obserwatorzy byli jednak poirytowani zachowaniem youtuberów. Dali wyraz swojego zażenowania.

I po co było to całe ukrywanie?

Szopka zakończona.

Kto z Was domyślał się, że Kacper i Julia są parą?

Team X - co to?

Team X, to projekt skupiający w luksusowej willi pod Warszawą najpopularniejszych polskich YouTuberów. Głównym pomysłodawcom był Stuart Burton, a dołączyli do niego Marcin Dubiel, Julia Kostera, Kacper Błoński i Lexy Chaplin. To tam tworzyli swoje imperium, które zyskało miliony fanów w sieci. Niestety jak widać, coś niedobrego dzieje się w relacjach mieszkańców.

CW