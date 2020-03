Danuta Stenka od lat jest wierna swojemu stylowi. 58-letnia gwiazda kina i teatru stawia na nowoczesną elegancję. Znowu nie zawiodła. Jej najnowsze zdjęcia zobaczycie w naszej galerii.

Danuta Stenka na premierze

Aktorka pojawiła się na premierze spektaklu w jednym z warszawskich teatrów. Stenka miała na sobie czarny golf, który nieodłącznie kojarzy nam się z jej stylem. Gwiazda często stawia na proste ubrania, do których dobiera jeden wyróżniający się element. Tym razem głównym akcentem stroju była wielokolorowa spódnica.

Kreacja od razu przyciągnęła naszą uwagę. Geometryczne wzory na plisach to absolutny hit sezonu, a podobnej spódnicy nie powstydziłaby się żadna fashionistka. Aktorka dobrała do niej dość ciężkie buty, które podkreśliły charakter stylizacji i jej "modowy sznyt". Do tego klasyczna, przewieszona przez ramię torebka i strój do teatru gotowy.

Na premierze "Planety Singli 3" aktorka także postawiła na minimalizm.

Danuta Stenka kolejny raz udowodniła, że mniej znaczy więcej, a własny styl dużo lepiej broni się na ściance niż "przebranie". Gwiazda znana szerokiej publiczności z takich filmów jak "Nigdy w życiu!" czy "Nad życie" jest fanką prostoty i minimalizmu.

A jak Wam się podoba?

jm