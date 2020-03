Nie żyje Natasha Reddican. Została znaleziona martwa w mieszkaniu chłopaka

Smutne wieści docierają z Wielkiej Brytanii. Jak podają tamtejsze media, w czwartek wieczorem zginęła Natasha Reddican, znana producentka telewizyjna.

Natasha Reddican nie żyje

Ze wstępnych informacji wynika, że Natasha została znaleziona martwa w domu swojego chłopaka w czwartek wieczorem w Manchesterze. Na ten moment nie są znane przyczyny tragedii, jednakże brytyjskie media dotarły do raportu policji, z którego wynika, że funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce, ale kobieta już nie żyła.

31-latka była cenioną na wyspach producentką telewizyjną. Od 2014 roku do maja 2019 odpowiadała za talk-show "The Jeremy Kyle Show", emitowanego na antenie ITV. Produkcja programu zakończyła się, kiedy tydzień po wizycie w studiu, samobójstwo popełnił jeden z gości, Steve Dymond. Powodem tej tragedii miał być niezdany przez niego w programie test na wykrywaczu kłamstw, w wyniku czego, partnerka gwiazdora zostawiła go (ponoć okazało się, że kobieta została zdradzona).

Przypomnijmy, to kolejna tak głośna tragedia na wyspach w ostatnim czasie. Niespełna dwa tygodnie temu życie odebrała sobie znana prezenterka telewizyjna, prowadząca brytyjski "X Factor", Caroline Flack.

