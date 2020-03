Sylwia Przybysz opublikowała w sieci nowy post, a fani dopytują: Sysiu, Ty włosy ścięłaś? Też wygląda super!

W połowie stycznia Sylwia Przybysz została mamą. Razem z Jaśkiem Dąbrowskim przywitali na świecie swoje pierwsze dziecko, córkę Polę. Dziewczynka jest obecnie ich oczkiem w głowie, w związku z czym młodzi rodzice starają się ograniczać medialne wyjścia, a jeśli już do takich dochodzi, to pojawiają się na nich oddzielnie. Podobnie z Instagramem, Janek i Sylwia wrzucają tam mniej treści. Ostatnio wokalistka pochwaliła się chyba starym zdjęciem, bo na tle piasku. Fanów zastanawia jednak coś innego.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaś Dąbrowski niedawno został tatą. Jak odnajduje się w nowej roli?

Sylwia Przybysz zmieniła fryzurę?

Metamorfozy gwiazd i celebrytów zawsze budzą wśród internautów sporo emocji. Nie inaczej było pod zdjęciem Przybysz, która według niektórych pań skróciła włosy.

Sysiu, ty włosy ścięłaś?

Nowa fryzurka?

Sylwia jeszcze nie odpowiedziała na żaden z komentarzy, jednak sądzimy, że to po prostu inne ułożenie włosów. Część z nich schowana w golf, mogła dać efekt krótszych. Niemniej jednak internauci nie kryli zachwytu nad swoją idolką. Komplementów nie brakowało.

Jesteś śliczna!

Ojejku, jaka cudowna!

Macierzyństwo Ci służy!

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski

Sylwia i Jan to obecnie jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Wspólne zainteresowania i znajomi zbliżyły ich do siebie na tyle, że postanowili założyć rodzinę. Kiedy na jaw wyszło, że w młodym wieku zostaną rodzicami (ona miała 21 lat, on 23), media zainteresowały się nimi jeszcze bardziej.

CW