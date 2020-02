Ola Jordan była jurorką programu "Taniec z gwiazdami". Razem ze swoim mężem - Jamsem Jordanem - właśnie przywitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Wieściami podzieliła się na Instagramie, wstawiając urocze zdjęcia. Nic dziwnego, że świeżo upieczeni rodzice mało nie posiadają się z radości. W końcu narodziny to przepiękny czas.

Ola Jordan urodziła

Wyczekiwana córeczka już pojawiła się na świecie. Pierwsze zdjęcie opublikowała młoda mama. Na fotografii możemy zobaczyć, jak maleństwo ściska kciuk mamy. Opis postu również jest niezwykle uroczy.

Już jest tutaj i jest idealna - napisała Ola.

Chwilę później, zdjęciem maleństwa podzielił się również świeżo upieczony tata. Na swoim Instagramie wstawił stopki maleństwa, które są przesłodkie.

Jestem najszczęśliwszym mężczyzną na świecie - napisał.

Na początku września Ola Jordan ogłosiła, że ona i jej mąż James Jordan spodziewają się pierwszego dziecka. Tancerka podzieliła się radosną nowiną w magazynie "Hello", a następnie ogłosiła to też na Instagramie. Razem ze swoim mężem nie ukrywali, że do zapłodnienia doszło dzięki metodzie in vitro. Niedługo po ogłoszeniu informacji o ciąży, para zdradziła płeć swojej latorośli.

Dziewczynka, to najlepsze, co mogło nas spotkać. Szczerze mówiąc, nie pozwolę jej odejść od nas - mówiła Ola.

Owinie mnie sobie wokół swojego małego paluszka. Ale będzie z nami mieszkać, dopóki nie skończy 32 lat - dodał ze śmiechem James.

Ola Jordan od samego początku ciąży rzadko dzieliła się zdjęciami z fanami. Tancerka znana jest z tego, że bardzo chroni swoją prywatność. Nie zdziwimy się, jeśli tak samo będzie ze zdjęciami córeczki.

