Kylie Jenner wróciła do Travisa Scotta. Związek potwierdziła na Instagramie

Kylie Jenner rozstała się z Travisem Scottem w październiku ubiegłego roku. Najwyraźniej ich uczucie było silniejsze, ponieważ celebrytka właśnie potwierdziła, że ponownie dali sobie szansę. Na swoim instagramowym profilu opublikowała ich wspólne zdjęcia z ćwierćfinałów Houston Rocket w 2017 roku, kiedy Kylie była jeszcze w ciąży z córką Stormi.

REKLAMA

Kylie Jenner wróciła do Travisa Scotta

Kylie pochwaliła się trzema wspólnymi zdjęciami, na których wyglądają na bardzo szczęśliwych. Złączone zdjęcia tworzą napis:

It's a mood (tłum. Taki nastrój)

Kylie Jenner Fot. Kylie Jenner - Instagram

Ponadto dzień wcześniej Kylie opublikowała zdjęcie, na którym będąc w swoim prywatnym odrzutowcu, reklamuje buty firmy Nike, z którą Travis właśnie rozpoczął współpracę. Warto wspomnieć, że tym odrzutowcem wyleciała na tropikalne wakacje razem ze swoją córeczką.

Zobacz wideo Kylie Jenner dodała znaczące nagranie. Wyjawiła powód rozstania?

Przypomnijmy, że Kylie i Travis zaczęli spotykać się we 2017 roku, a kilka miesięcy później celebrytka ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Od czasu zerwania oboje skupili się na wychowaniu Stormi i wielokrotnie fotoreporterzy przyłapywali ich razem. Ostatnio byli widziani na drugich urodzinach dziewczynki.

Ich związek z pewnością jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych w amerykańskim show-biznesie. Zaledwie kilka miesięcy temu Kylie oskarżyła Travisa o zdradę, jednak on nigdy się do niej nie przyznał. Gdy w marcu ubiegłego roku okazało się, że celebrytka znalazła dowody zdrady, muzyka skłoniło to do walki o związek. Travis przełożył nawet swój koncert Astroworld w Buffalo w stanie Nowy Jork, by móc spędzić więcej czasu z ukochaną.

Nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć im dużo szczęścia i wytrwałości.

BO