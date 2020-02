Małgorzata Kożuchowska w pięknej wiosennej stylizacji. Efekt psuje jednak torebka

Wokół Małgorzaty Kożuchowskiej w ostatnim czasie wiele się dzieje. We wtorkowy wieczór aktorka brylowała na ściance podczas wiosennej ramówki TVN. Wieczorem tego samego dnia media obiegła informacja o kolizji z udziałem gwiazdy. Na szczęście sytuacja okazała się niegroźna, a kilka dni później gwiazda pojawiła się w "Dzień Dobry TVN". I to właśnie tam mogliśmy podziwiać jej nową stylizację.

Małgorzata Kożuchowska w wiosennej stylizacji

Aktorka zaprezentowała się w szaro-czerwonym outficie, którego nie powstydziłyby się największe światowe gwiazdy. Małgorzata do szarych, dżinsowych spodni i marynarki w tym samym odcieniu dobrała czerwoną bluzkę i dodatki. Choć to połączenie bardzo do siebie pasuje, musimy przyznać, że czerwona torebka to zdecydowanie za dużo. Aktorka mogła zastąpić ją dodatkiem w innym, bardziej neutralnym kolorze.

Zobacz wideo Małgorzata Kożuchowska śpiewa

Całą kreację dopełniła jeszcze srebrnymi botkami, które co ciekawe miała także podczas wiosennej ramówki TVN. Podczas tamtej gali połączyła je z białym garniturem od sławnej marki Burberry, w którym prezentowała się świetnie. Trzeba przyznać, że stylizacje, które w ostatnim czasie wybiera gwiazda, pasują do jej krótkiej fryzury i dosyć delikatnej urody.

Malgorzata Kozuchowska pod DDTVN eastnews

Zdecydowanie kreacje Kożuchowskiej zasługują na najwyższą ocenę. Szkoda, że nie możemy tego samego powiedzieć o zachowaniu aktorki. Przypomnijmy, że podczas wiosennej ramówki TVN, gdzie obecni byli dziennikarze i reporterzy z wielu stacji, większości odmówiła wywiadu, mówiąc, że nie ma czasu. Niestety to nie pierwsza taka sytuacja. Podobnie było na pokazie Dawida Wolińskiego w grudniu.

