Nie jest tajemnicą, że Julia Wieniawa to obecnie jedna z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających gwiazd młodego pokolenia w Polsce. Co prawda niedawno anulowano serial, dzięki któremu wypłynęła na szerokie wody show-biznesu, ale to nie powinno być dla niej powodem do większych zmartwień. W ciągu kilku najbliższych tygodni Julkę będzie można oglądać w filmie "W lesie dziś nie zaśnie nikt", serialu "Zawsze warto", na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" oraz na deskach warszawskiego Teatru Komedia. Dzieje się! Nic więc dziwnego, że 21-latka postanowiła zainwestować.

Julia Wieniawa inwestuje w mieszkania

Jakiś czas temu Julia Wieniawa pochwaliła się zdjęciami z nowego mieszkania. Jak się okazało, kupiła je już rok temu, ale nie chciała się chwalić. Rąbka tajemnicy uchyliła dopiero teraz, kiedy pomieszkuje w nim i urządza pod wynajem. Aktorka nie zwalnia jednak tempa i już rozgląda się za kolejną nieruchomością do zainwestowania.

Aktualnie szukam mieszkania większego, w centrum miasta, dla siebie. Ale nie mogę znaleźć, bo nic mi się nie podoba. (...) Mieszkanie będzie w kamienicy. Lubię bardzo takie klimaty i mieszkania z duszą. Tak więc na pewno to nie będzie nowe budownictwo - zdradziła w rozmowie z reporterką serwisu Jastrząb Post.

Przedsiębiorcza gwiazda dodała też, że inwestowanie w mieszkanie jest jej zdaniem bezpieczniejsze i lepsze od lokaty w banku. Nie ukrywa też, że kupno mieszkania to "ogromne szczęście".

Jestem bardzo wdzięczna za taką możliwość - podsumowała.

Brawo! Bardzo rezolutne i skromne podejście do tematu.

