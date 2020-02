Daniel Kuczaj zdobył serca wielu Polaków swoim urokiem osobistym i charyzmą, za pomocą których stara się zmienić życie wielu obserwujących jego poczynania internautów. To nie tylko trener personalny, przywiązujący szczególną wagę do ciała i zdrowego trybu odżywiania. To przede wszystkim człowiek, który kocha życie i pragnie udowodnić, że każdy powinien darzyć je wielkim i szczerym uczuciem oraz szacunkiem. Swoimi przemówieniami motywacyjnymi zachęcił grono osób do zmian fizycznych i psychicznych. Jest przy tym bezpośredni, szczery i wiarygodny, bo sam przeszedł wiele. Już w programie Kuby Wojewódzkiego wyznał, że w przeszłości zmagał się z depresją i miał za sobą próbę samobójczą. Ale dopiero teraz podzielił się ze światem szczegółami swojego trudnego dzieciństwa.

Qczaj jako 7-latek padł ofiarą gwałtu

Aż trudno uwierzyć, że Daniel Kuczaj zdobył się na tak szczere wyznanie. Świadczy to o ogromnej odwadze trenera personalnego, który mówiąc o swojej orientacji seksualnej i molestowaniu, będzie musiał zmierzyć się z negatywną opinią tych, którzy z tolerancją są na bakier. Mężczyzna już od jakiegoś czasu przygotowywał obserwatorów swojego profilu na Instagramie na odbiór jego szczerości. Jeszcze wczoraj w udostępnionej relacji powtarzał, że podzieli się z fanami czymś, co całkowicie zmieniło i zmieni jego życie. Chyba nikt nie przypuszczał, że z tak niebywale pozytywnego i cieszącego się codziennością człowieka, wypłyną tak poruszające słowa.

Qczaj opublikował w mediach społecznościowych post. Opisał w nim przerażającą sytuację, w której znalazł się w wieku siedmiu lat. Został skrzywdzony przez przyjaciela rodziny.

Jestem dzieckiem, mam siedem lat, siedzę nagi w wannie, a widząc krew, ociekającą pomiędzy obolałymi pośladkami, boję się jeszcze bardziej. Płacząc z bólu, po cichu zmywam z siebie to, czego nie zmyję do końca życia - ale jeszcze tego nie wiem. Zmywałem z siebie zapach pedofila, który zgasił moje dzieciństwo tak, jak gasi się niedopałek o asfalt. Zastanawiasz się kim był? Nie miał twarzy potwora... Przyjaciel rodziny, podrywacz kobiet, co niedzielę chodził do kościoła, a w drodze powrotnej często nas odwiedzał...

Daniel wspomniał również o problemach okresu dojrzewania. To właśnie wtedy ujawniła się jego orientacja seksualna, a prześladowanie w szkole popchnęło go do próby samobójczej:

Zawsze czułem się inny, zresztą nawet gdybym o tym zapomniał, to koledzy na korytarzach szkolnej bursy sukcesywnie mi o tym przypominali. Pe*dł, cio*a, ci*a - nie są to określenia, które dowartościowują 16-latka, a w kimś z tak pokiereszowanym wnętrzem rozbudzą tylko jedną myśl - nie chcę już żyć!

Mężczyzna znalazł na szczęście siłę do walki ze smutną rzeczywistością, traumą i dyskryminacją. Miał osobę, która go wspierała w najtrudniejszych dla niego momentach:

Nienawidziłem się za wszystko, łącznie z tym że zawiodłem mamę prawdą o swojej orientacji. Dziś mama jest ze mnie dumna... Radzili mi, bym tego nie mówił, że będą mnie atakować, że nie wszyscy zrozumieją...

Daniel Kuczaj zdecydował się na szczere wyznanie przede wszystkim dlatego, że może ono posłużyć jako przykład podniesienia się z każdej porażki życiowej. Trener personalny wierzy, że wśród jego sympatyków jest wiele osób, które zmagają się aktualnie z takimi samymi problemami, a jego historia będzie dla nich motywacją do walki o lepszą przyszłość:

Dziś pogodzony ze wszystkim, co było i dumny z tego, kim jestem, staję w prawdzie z Tobą i ze sobą. Jeśli ta prawda pomoże choć jednej osobie, uwolni od poczucia winy, uratuje choć jedno życie, to znaczy, że wszystko miało sens...

Wpis Qczaja poruszył wszystkich odbiorców. Słowa otuchy i wsparcia skierowały również do niego znane postaci polskiego show-biznesu, między innymi: Cleo czy Julia Kamińska.

Jesteś cudownym Człowiekem. Nie wiem, co napisać. Ręce mi się trzęsą po przeczytaniu tego posta... Dziękuję, że jesteś - wyznała Olga Frycz.

