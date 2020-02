Cezary 2020. Gdy ogłoszono zwycięstwo Polańskiego, część aktorek wyszła z gali. To znak protestu

dudzij pół godziny temu Oceniono 19 razy 11

To jest naprawdę bardzo dobry film. A co do Francuzów, to - gdzie te ich ideały rewolucji francuskiej, prawa człowieka i obywatela? Od kiedy we Francji nie obowiązuje domniemanie niewinności? To jak ja oskarżę Prezydenta Maron, że mnie molestował 10 lat temu, to już będą zamieszki jak będzie odbierał jakąś nagrodę? Zresztą całe to zachowanie francuskiej opinii publicznej jest najlepszym dowodem, ze społeczeństwo i elity francuskie nie zmieniły swej prymitywnej spiskowo-kołtunerskiej mentalności od czasów Dreyfussa. Zaiste ten film jest jeszcze bardziej aktualny. Polański, mimo że nie rozgrzeszam go za grzechy przeszłości, ba a nawet przeciwnie, jednak jest wybitnym kreatorem filmu !