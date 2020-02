Roxie Węgiel bez grama makijażu na wakacjach. Takiej jej jeszcze nie widzieliście

Roksana Węgiel musiała szybko przywyknąć do tego, że stylizacje sceniczne mocno różnią się od tych, które dobierane są na co dzień. Nastolatka, od razu po wygranej w pierwszej edycji "The Voice Kids", została rzucona w wir show-biznesu, w którym wygląd pełni bardzo ważną rolę. Nie ma więc w tym nic dziwnego, że występując na najpopularniejszych polskich festiwalach, wizerunkiem Roksany zajmuje się sztab profesjonalistów: wizażystów, fryzjerów i stylistów. Jak nastolatka wygląda naturalnie? W wersji "no make-up" pokazała się fanom na Instagramie. Sami zobaczcie!

Zobacz wideo Przypominamy, jak Roksana prezentowała się na ramówce TVP

Roxie Węgiel bez makijażu na Dominikanie

Młoda wokalistka aktualnie przebywa na Dominikanie razem z tatą i młodszym bratem. Węgiel łączy tam przyjemne z pożytecznym, a jej pobyt na wyspie nie jest do końca jedynie wakacjami i odcięciem się od obowiązków. Dziewczyna wyjechała razem z ekipą "Eski" i zagrała swój pierwszy koncert tak daleko od Polski.

Widać, że dominikańskie klimaty ewidentnie służą nastolatce. W końcu mogła sobie pozwolić na bardziej naturalny i dziewczęcy look. W takiej wersji jej jeszcze nie widzieliśmy. Postawiła na długie kolorowe warkocze i stroni od makijażu, szczególnie podczas wypoczynku nad brzegiem morza. W mediach społecznościowych wokalistka publikuje zdjęcia, na których możemy zobaczyć jej niebanalną urodę bez grama upiększenia. Wiedzieliście, że jest posiadaczką uroczych piegów?

Trzeba przyznać, że naturalność i nastoletni look jest niewątpliwie jej atutem, który powinna eksponować o wiele częściej. Wy również wolicie Roksanę Węgiel w takim wydaniu?

BWO