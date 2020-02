Kinga Rusin i Piotr Kraśko kręcą hula-hoop na antenie "DDTVN". Fani: Płaczę ze śmiechu

Kinga Rusin po długiej przerwie wakacyjnej wróciła do "Dzień Dobry TVN". Dziennikarka zapowiadała swój piątkowy występ w śniadaniówce na Instagramie, gdzie zaznaczyła, że czeka ją "parę gorących tematów do omówienia" (więcej na ten temat TUTAJ).

I faktycznie na antenie "DDTVN" został wyemitowany wywiad Piotra Kraśki z ministrem zdrowia na temat koronawirusa, a także wspominano zmarłego Pawła Królikowskiego. Jednak w natłoku poważnych i trudnych tematów znalazł się też taki, który wywołał uśmiechy na twarzach widzów "DDTVN". Pod koniec programu mogliśmy bowiem zobaczyć, jak Kinga Rusin i Piotr Kraśko radzą sobie z hula-hoop. Tego nie da się zapomnieć!

"Dzień dobry TVN". Kinga Rusin i Piotr Kraśko kręcą hula-hoop

Wiedzieliście, że hula-hoop (takie ze specjalnymi wypustkami) może pomoc wam ujędrnić i wyrzeźbić brzuch? Ten temat został podjęty w piątkowym odcinku "Dzień Dobry TVN". Przekonywali o tym trenerzy fitness, którzy w pewnym momencie wręczyli hula-hoop Kindze Rusin. Takie samo dostał też Piotr Kraśko.

Kinga Rusin od razu złapała obręcz i... płynnie zaczęła nią kręcić. Dziennikarce przyszło to z niezwykłą łatwością i wyglądała przy tym, jakby robiła to od lat. Wrażenie było tym większe, że Rusin wprawiała hula-hoop w ruch w szpilkach i wcale nie męczyła. Jakby tego było mało w pewnym momencie gospodyni programu założyła nawet hula-hoop na szyję! Tak, dobrze czytacie, na szyję. I kręciła nim równie umiejętnie.

Piotr Kraśko również dołączył do ćwiczeń, choć długo się przed nimi opierał. Dziennikarzowi początkowo nie wychodziły, a hula-hoop szybko spadało na ziemię. Kraśko jednak nie poddawał się i uparcie dążył do celu. Opłaciło się! Nie kręcił hula-hoop z taką gracją jak Rusin (jego ruchy były raczej toporne i nieco kanciaste), ale obręcz nie spadała! Trzeba przyznać, że to spore osiągnięcie, tym bardziej, że praca z hula-hoop nie jest taka prosta, jak się wydaje.

Fani komentują występ Rusin i Kraśki

Na oficjalnym fanpage'u oraz Instagramie "Dzień Dobry TVN" pojawiło się mnóstwo komentarzy na temat zmagań Rusin i Kraśki z hula-hoop. Większość z nich była niezwykle pozytywna.

Pan Piotrek wygrał internety! Dziś się popłakałam że śmiechu.

Medal dla Pana Piotra.

Pan Piotr najlepszy ubawił mnie tym kręceniem.

Brawa dla pani Kingi - pisali.

A jak wam podobał się występ gospodarzy programu?

AG