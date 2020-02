Krzysztof Ibisz pokazał stare zdjęcie. Zaczepnie skomentowała je była żona prezentera: Taki byłeś, jak się poznaliśmy

cerrie35 3 godziny temu 0

Co za durne pytanie. Nie, nic między nimi nie iskrzy. Ludziom nigdy się nie dogodzi. Rodzice po rozwodzie drą koty, to zaraz oburzenie, iż tacy myślą tylko o sobie, a nie o dobru dziecka. Rodzice od wielu lat utrzymują między sobą poprawne stosunki, a nawet z czasem zaczynają darzyć się sympatią: O, na pewno w końcu wrócą do siebie, bo przecież na cho**rę marnować czas na poprawne relacje, skoro nie bierze się pod uwagę powrotu do siebie. Dajcie im żyć. I sami żyjcie swoim życiem, zamiast zastanawiać się nad pierdołami, które nie mają żadnej racji bytu, ani teraz, ani w przyszłości.