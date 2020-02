Małgorzata Rozenek w obcisłej sukience i pięknych kozakach. To jedna z jej najlepszych ciążowych stylizacji. Klasa!

Małgorzata Rozeneki Radosława Majdan spodziewają się pierwszego dziecka. Maleństwo przyjdzie na świat już najbliższej wiosny, ale mimo to Perfekcyjna Pani Domu nie zwalnia tempa. Cały czas uczestniczy w życiu medialnym i jest aktywna w mediach społecznościowych. Dodatkowo mimo nowo przybyłych kilogramów prezentuje się znakomicie.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o apetycie w ciąży:

Małgorzata Rozenek kwitnie w ciąży

Celebrytka została sfotografowana razem ze swoim mężem podczas premiery książki "Taniec na gruzach" Wiktora Krajewskiego i Niny Novak. Naszą uwagę zwróciła kreacja, jaką wybrała. Zadziwia nas fakt, że prawie zawsze tak umiejętnie Małgorzata dobiera kreacje. Tym razem zdecydowała się na jeden kolor, ale w różnych odcieniach. Wybrała obcisłą, écru sukienkę, do której dobrała płaszcz w tym samym kolorze i wysokie kozaki. Całość stylizacji dopełniła prostą fryzurą i delikatnym makijażem. Radosław dopasował się do stylu żony i zdecydował się na marynarkę w tym samym kolorze. W konsekwencji tworzyli naprawdę pasujący do siebie duet.

Małgorzata Rozenek Radosław Majdan AKPA

Jednak to nie pierwsza ciążowa stylizacja Małgorzaty, która nas zachwyca. Podobnie była podczas wiosennej ramówki TVN, która odbyła się we wtorek. Perfekcyjna pani domu zaprezentowała się w czarnej, klasycznej sukience podkreślającej brzuszek. Dodatkowo na ramiona miała zarzuconą pelerynę ze zdobieniami na ramionach. Co ciekawe, jako jedna z niewielu kobiet na gali, nie wybrała garnituru.

Jak oceniacie jej stylizacje? Według nas ta jest bombowa.

BO