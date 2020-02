Paweł Królikowski i Małgorzata Ostrowska-Królikowska byli małżeństwem przez 32 lata. To miłość od pierwszego wejrzenia. "Pamiętam wszystkie randki z moją żoną"

Paweł Królikowski nie żyje. Aktor zmarł w wieku 58 lat. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia trafił na oddział neurochirurgiczny w jednym z warszawskich szpitali, a jego stan określono jako poważny. W czwartek, 27 lutego, do mediów dotarła bardzo smutna informacja. Śmierć aktora potwierdził prezes ZASP, Krzysztof Szustera.

To z pewnością bardzo trudny moment dla dzieci oraz żony, Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, z którą był naprawdę blisko.

Paweł Królikowski i Małgorzata Ostrowska-Królikowska - historia miłości

Paweł Królikowski poznał swoją przyszłą żonę w wieku 21 lat. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce podczas egzaminów do wrocławskiej szkoły aktorskiej. I właśnie tylko to jedno spotkanie wystarczyło, by się zakochać. W wywiadzie dla "Gali" mówił:

Kiedy zobaczyłem Małgośkę po raz pierwszy, była wiosna, pachniały magnolie. Pomyślałem: To na nią właśnie czekałem. I zacząłem ją podrywać.

Co ciekawe, Ostrowska miała wtedy tylko 17 lat.

Byłam bardzo młoda, miałam 17 lat, nie myślałam o poważnym związku - powiedziała w "Gali".

Ich pierwsza randka odbyła się w zoo. Paweł musiał długo zabiegać o względy nastolatki, ale w końcu Małgorzata się zgodziła.

Pamiętam wszystkie randki z moją żoną. Pan jest młody i przystojny, a ja przystojny nie byłem i musiałem zabiegać o tę pierwszą randkę wielokrotnie. A jak już się spotkaliśmy, to mi się wydawało, że to randka, a tak naprawdę ta pierwsza właściwa była dopiero po jakimś czasie - mówił w "Fakcie".

Ostrowska-Królikowska wspominała go jako "bajerancika":

Ja pamiętam kilka takich randek. Byliśmy razem w szkole i razem chodziliśmy na zajęcia. Był taki przedmiot „elementarne zadania aktorskie”. Profesor kazał nam pójść do zoo obserwować zwierzęta. My z Pawłem wybraliśmy się tam razem i to była nasza pierwsza randka. Obserwowaliśmy małpy w klatkach i inne zwierzęta, a potem musieliśmy to na scenie wykorzystać. A jeszcze wcześniej pamiętam, że Paweł zaczepił mnie w autobusie. Podszedł do mnie i zapytał, czy możemy razem jechać. Nie wiedziałam, o co mu chodzi, bo był bardzo dużym bajerancikiem. Odpowiedziałam: Z Tobą?! Do dziś czasami mi to wypomina - powiedziała aktorka.

Kiedy zostali zapytani o to, kto pierwszy wyciąga rękę na zgodę, Paweł odpowiedział:

Robimy to jednocześnie. Lubię myśleć, że w takich momentach wkracza dobry duch, który te negocjacje załatwia za nas.

Ślub wzięli w 1988 roku. Mają piątkę dzieci. To 31-letni Antek, 28-letni Jan, 13-letni Ksawery, 21-letnia Julka oraz 19-letnia Marcelina.

KB