Nie żyje Paweł Królikowski. Prywatnie był rodzinnym człowiekiem o wielu pasjach

t_wxxx 3 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Wielka szkoda, program gdzie był jurorem bez Jego komentarzy to nie to samo - zawsze brzmiały lekko oderwane od rzeczywistości ale były wspierające dla wykonawców i nawet jak krytykował w swoisty sposób czyjś występ, to było to ciekawe do posłuchania. Wyrazy współczucia dla Jego Rodziny.