Anna Kalczyńska musiała się tłumaczyć po wpadce w "DD TVN". "Nie jest tajemnicą, mieliśmy spotkanie kryzysowe"

No i taka jest różnica między pracownikiem, a pracownikiem z plecami.

Pracownik:

"Dodatkowo została przeprowadzona sonda uliczna przez Adam Federa. (...)Dziennikarz został zwolniony ze stacji."

Kalczyńska - mąż w zarządzie tvn.

"Ja bym nie nazywała tego spotkania dywanikiem. To była taka rozmowa na temat tego, jak do tego doszło, co się właściwie wydarzyło, jak my się czujemy. Dostaliśmy mnóstwo wsparcia, za co bardzo dziękuję stacji, kolegom i koleżankom..."

No i tak ta przechowalnia działa..