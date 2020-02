ml2403 2 godziny temu Oceniono 11 razy 3

No jasne, że czuje się obrażona. Własciwie to ją powinno się traktować jak królową i nie rozumie dlaczego tak nie było. Oczywiście nie mieli nic złego na myśli rejestrując znak Sussex Royal. No koń by się uśmiał. Czy ona uważa, że ludzie są niepiśmienni i słowa Royal nie będą kojarzyć z Koroną. Harry chłopie przejrzyj na oczy. Niech ta pani zajmie się aktorstwem, a ty znajdź sobie sobie jakąś normalną babę, a będziesz miał tysiące do wyboru i do koloru. Raz zrobiłeś błąd ale największym błędem jest zawsze tkwienie w błędzie.