Ryszard Rynkowski skazany. Niespodziewane doniesienia z sądu

Ryszard Rynkowski doprowadził do kolizji drogowej w czerwcu 2025 roku. Oddalił się z miejsca zdarzenia, a gdy funkcjonariusze przybyli do domu muzyka miał ponad 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Piosenkarz po incydencie wydał oświadczenie, w którym postanowił przeprosić za swoje zachowanie, o czym przeczytacie tutaj: Ryszard Rynkowski wydał oświadczenie ws. jazdy po alkoholu. Padły przeprosiny. 9 kwietnia miała odbyć się rozprawa Rynkowskiego, na którą przybył reporter "Faktu". Ostatecznie do niej nie doszło, a w sprawie muzyka wydano już wyrok nakazowy.

Zobacz wideo Natsu komentuje wyrok Wardęgi. Od razu zadzwoniła do Dubiela

Szokujące doniesienia w sprawie Ryszarda Rynkowskiego

Jak się okazuje nie doszło do rozprawy. Wspomniany dziennik przekazał, że 24 września 2025 r. wydano wyrok nakazowy - uznający winę Rynkowskiego i wymierzona została już kara. O sprawie opowiedziała jeszcze przed rozprawą sędzia Małgorzata Redmerska-Górna.

W tej sprawie już 24 września 2025 roku został wydany wyrok nakazowy, uznający obwinionego za winnego i wymierzający karę. Od tego wyroku wniesiono sprzeciw, jednak wczoraj został on cofnięty przez obrońcę

- przekazała. To oznacza, że wyrok jest prawomocny, a rozprawa nie będzie się dalej toczyć. - W tej sytuacji, zgodnie z przepisami, wyrok stał się prawomocny z chwilą cofnięcia sprzeciwu - podkreśliła prezes sądu. - Wyrok uznaje winę obwinionego za popełniony czyn. Wymierzona została kara grzywny oraz obciążono go kosztami postępowania - wyjaśniła sędzia. - Kara grzywny wynosi trzy tysiące złotych - dodała.

Co dalej z Ryszardem Rynkowskim? To nie koniec jego problemów w prawem

Okazuje się, że zamknięta sprawa nie była jedyną. To nie jest koniec kłopotów Rynkowskiego, który odpowie również za to, że kierował pojazd pod wpływem alkoholu. Wyszło bowiem na jaw, że kwestia jazdy będzie rozpatrywana osobno. - Jest to odrębna sprawa z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego. Jej termin został wyznaczony na przyszły tydzień i będzie prowadzona przez innego sędziego - poinformowała sędzia.