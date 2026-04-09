Jasveen Sangha, określana przez media mianem "Królowej ketaminy", została skazana przez sąd w Los Angeles na 15 lat więzienia za udział w dystrybucji narkotyków, które doprowadziły do śmierci Matthew Perry'ego. Aktor znany z serialu "Przyjaciele" został znaleziony martwy w jacuzzi w swoim domu w Los Angeles w październiku 2023 roku, a śledztwo wykazało, że przyczyną były ostre skutki działania ketaminy. Substancja ta jest silnym środkiem znieczulającym i halucynogennym, stosowanym wyłącznie w warunkach medycznych.

15 lat więzienia za śmierć Matthew Perry'ego

42-letnia Sangha, posiadająca obywatelstwo amerykańskie i brytyjskie, przyznała się do pięciu zarzutów, w tym rozprowadzania substancji, które mogły prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. Według prokuratury jej dom pełnił funkcję centrum dystrybucji narkotyków, z czego czerpała pieniądze na luksusowe życie.

Podczas przeszukania domu Sanghy funkcjonariusze znaleźli duże ilości narkotyków, w tym fiolki z ketaminą oraz inne substancje, takie jak metamfetamina, kokaina i Xanax. Z ustaleń wynika, że kobieta prowadziła nielegalną działalność co najmniej od 2019 roku. Początkowo oskarżona nie przyznawała się do winy, jednak tuż przed rozpoczęciem procesu zmieniła zeznania. W ramach ugody przyznała się również do sprzedaży ketaminy innemu mężczyźnie w 2019 roku, który zmarł kilka godzin po jej zażyciu.

Prokuratura wskazała, że Sangha była jedną z pięciu osób zaangażowanych w dostarczanie narkotyków aktorowi, wykorzystując jego wieloletnie zmagania z uzależnieniem. Matthew Perry przyjmował ketaminę w ramach terapii leczenia depresji, jednak według władz część substancji pochodziła z nielegalnych źródeł.

Matka Matthew Perry'ego przerywa milczenie. Emocjonalne słowa do sądu

W trakcie postępowania głos zabrała matka aktora, Debbie Perry, która w emocjonalnym oświadczeniu zwróciła się do sądu. - Sangha wyrządziła nieodwracalne szkody - przekazała, domagając się maksymalnej kary dla oskarżonej. - To ty jesteś winna... Ty, która masz tyle smykałki do biznesu, że potrafiłabyś zarabiać w inny sposób, wybrałaś jedyną drogę, która krzywdzi ludzi. Proszę, wymierz tej bezdusznej kobiecie najwyższy możliwy wymiar kary, by nie mogła skrzywdzić innych rodzin tak jak naszą - dodała matka aktora.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.