Mocny ruch menedżera Sławy Przybylskiej. "Zostało złożone zawiadomienie"

Sława Przybylska jest jedną z najdłużej działających na polskiej scenie muzycznej artystek. Wszystko przez fakt, iż piosenkarka zadebiutowała jeszcze w latach 50. XX wieku. Choć 94-letnia dziś gwiazda w ostatnich latach ograniczyła swoją aktywność zawodową, pojawiła się niedawno na koncercie "Cafe Fogg". Występ Przybylskiej wywołał niemałe poruszenie. Niestety pewien internauta postanowił uderzyć w dobre imię artystki.

Sława Przybylska stała się ofiarą hejtu. "Podjęliśmy działania prawne"

7 kwietnia na Facebooku Przybylskiej pojawiło się oświadczenie jej menedżera Krisa Rydzelewskiego. Jak się okazało, postanowił zgłosić odpowiednim organom, że artystka stała się ofiarą mowy nienawiści. "Ostatnio na profilu Sławy Przybylskiej na Facebooku pojawił się obraźliwy komentarz, który narusza nie tylko jej godność, ale i zasady poszanowania w społeczności. Komentarz ten zawierał obraźliwe i dyskryminujące słowa, których nie akceptujemy. W odpowiedzi na te nieodpowiednie słowa podjęliśmy działania prawne, aby bronić dobrego imienia Sławy" - czytamy w komunikacie.

Rydzelewski poinformował, że sprawa trafiła do prokuratury. "Zostało złożone zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz. Zjawisko mowy nienawiści, które niestety wciąż występuje, jest poważnym problemem, który wymaga naszej wspólnej reakcji. W polskim prawie istnieją przepisy, które chronią przed takim zachowaniem i nie zamierzamy tego ignorować" - skwitował w oświadczeniu.

Fani popierają decyzję menedżera Sławy Przybylskiej. "Walczcie z takimi ludźmi"

Pod postem Rydzelewskiego prędko zaroiło się od wpisów fanów Przybylskiej. Jednogłośnie poparli oni decyzję menedżera o zgłoszeniu sprawy organom. "Popieram! Walczcie z takimi ludźmi", "I bardzo dobrze. Może następnym razem zastanowią się, zanim napiszą takie komentarze", "Szkoda, że tak mało administratorów stron reaguje na tego typu komentarze... Ale szacun za to... Pani Sława to dobro narodowe", "Bardzo ważny apel! Zdecydowanie popieram, żeby chamskie i obraźliwe zachowania nagłaśniać i zgłaszać odpowiednim organom" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy.