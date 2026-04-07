Informacja o tym, że Kanye West został headlinerem tegorocznego Wireless Festival, została ogłoszona 30 marca. Wiadomość ta wywołała ogromne kontrowersje ze względu na fakt, że raper znany jest ze skandalicznych, antysemickich wypowiedzi. Zaniepokojenie udziałem Westa w wydarzeniu, występującego obecnie pod pseudonimem Ye, wyraził m.in. premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer w rozmowie z "The Sun". Jak się okazuje, brytyjski rząd ostatecznie zablokował Kanye Westowi możliwość wjazdu do kraju.

Kanye West nie może wjechać do Wielkiej Brytanii. Odwołano festiwal

"Z powodu zakazu wjazdu do Wielkiej Brytanii dla Ye, nałożonego przez Home Office, Wireless Festival musiał zostać odwołany" - czytamy w poście, który 7 kwietnia pojawił się na Instagramie wydarzenia. "The Guardian" przytoczył także treść oświadczenia organizatorów. "Jak przy każdej edycji festiwalu Wireless, przed zaproszeniem Ye przeprowadzono konsultacje z wieloma stronami i wówczas nie zgłoszono żadnych obaw. Antysemityzm w każdej formie jest nie do przyjęcia i zdajemy sobie sprawę z rzeczywistego, osobistego wpływu, jaki te kwestie miały na ludzi" - przekazano.

Jak podaje "The Guardian", początkowo zatwierdzono wniosek Kanye Westa o możliwość wjazdu do Wielkiej Brytanii za pośrednictwem Elektronicznej Autoryzacji Podróży (ETA). Ostatecznie jednak rząd cofnął zgodę, uznając, że obecność rapera w Wielkiej Brytanii mogłaby być szkodliwa dla interesu publicznego.

Z festiwalu Wireless wycofali się także sponsorzy

Kilka dni przed odwołaniem Wireless Festival z wydarzenia wycofało się kilku sponsorów. Jak podaje BBC, na oświadczenie organizatorów festiwalu zareagowali przedstawiciele organizacji Campaign Against Antisemitism (Kampania Przeciwko Antysemityzmowi). "Bez głównej gwiazdy i przy wycofaniu się wielu sponsorów Wireless został zmuszony do odwołania festiwalu. Jak do tego doszło? Podobno w momencie zakontraktowania Kanye Westa 'nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń'. Z kim oni się konsultowali? Ze ścianą? Tak to wygląda, gdy rozmawia się wyłącznie z tymi interesariuszami, którzy mają na tym zarobić" - czytamy.

Kanye West w ostatnich latach kilkukrotnie wygłaszał rasistowskie i antysemickie komentarze. Przykładowo w postach na X w lutym ubiegłego roku twierdził, że jest nazistą i wychwalał Adolfa Hitlera. Sprzedawał też koszulki z symbolem swastyki. W styczniu tego roku raper wydał oświadczenie na łamach "The Wall Street Journal", w którym przeprosił za swoje zachowanie.