Wciąż nie milkną echa wywiadu Krzysztofa Stanowskiego w programie Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Zdaniem części internautów, założyciel Kanału Zero lepiej wypadł na tle prowadzących, w tym przede wszystkim Wojewódzkiego. Gwiazdor TVN miał przy tym mocno atakować dziennikarza i zarzucać mu czyny, które okazały się później nie do końca prawdziwe. Teraz Stanowski postanowił ostatecznie na wszystko odpowiedzieć.

Krzysztof Stanowski uderza w Kubę Wojewódzkiego. "To jest przegięcie pały"

- O tym, że Kuba Wojewódzki w rozmowie ze mną nie tylko manipulował, ale też kłamał, powiedziałem bardzo wiele. Natomiast dopiero co uświadomiłem sobie, że kłamstw było jeszcze więcej, niż do tej pory sądzono. I mówiąc krótko, miarka się przebrała - zaczął w opublikowanym 31 marca materiale Stanowski. Dziennikarz przeszedł dalej do wyjaśniania "kłamstw", które miał mu zarzucać kolega z branży. Jego zdaniem, cały wywiad miał być na nich oparty.

Kłamstwo o mojej rozmowie z politykiem PiS w sprawie pieniędzy. Kłamstwo o tym, że nazwałem kobietę p********ą s**ą. Kłamstwo o tym, że zaprosiłem do studia kogoś, kto kłamał na temat Auschwitz. Kłamstwo o tym, że grałem tematem czyjegoś dziecka. I jeszcze kłamstwo na temat rzekomo prorosyjskiej narracji. Jedno wielkie kłamstwo. Każdy wątek rozmowy oparty był na kłamstwie

- wymienił dalej Stanowski. Nie krył oburzenia podejściem do sprawy Wojewódzkiego. - To jest łagodnie mówiąc, przegięcie pały. Pracujemy w jednej branży. Można powiedzieć, że stanowimy dla siebie konkurencję - dodał dziennikarz.

Krzysztof Stanowski nie gryzł się w język. Tak mówi o Kubie Wojewódzkim

- Wszystko tam masz dokładnie przygotowane. A okazało się, że są to skrupulatnie przygotowane, sfabrykowane kompromaty. Chciałeś mnie utopić w zalewie fejków. Ciągle opowiadasz o wartościach, o zasadach, o dziennikarstwie. Nie masz zasad - powiedział dalej na nagraniu Stanowski, zwracając się już bezpośrednio do Wojewódzkiego.

Założyciel Kanału Zero zaznaczył, że jego zdaniem dziennikarz nie jest już takim autorytetem medialnym, jak był niegdyś. - Nie przestrzegasz podstawowych wartości. Dla mnie wypisałeś się z dziennikarstwa. To nie jest dziennikarstwo. Jeśli kiedykolwiek będziesz przemawiał z pozycji autorytetu, wszyscy powinni pamiętać o tym, że nie masz już takiego prawa - skomentował Stanowski.