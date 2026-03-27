Afera wokół płatnych wywiadów u Żurnalisty. UOKiK komentuje

Już kilka lat temu pojawiały się informacje, że udział w podcaście Żurnalisty może być płatny. Według osób z branży stawki miały wynosić około 20 tys. zł za rozmowę. Taką kwotę wskazywali m.in. dziennikarze i autorzy, którzy rozważali promocję swoich książek w tym formacie. Niektórzy twierdzą jednak, że ceny mogły być wyższe - nawet do 25 tys. zł - choć jednocześnie pojawiały się głosy, że możliwe miały być negocjacje i obniżenie kwoty. Co istotne, wiedza o takich praktykach rzekomo nie była powszechna, a część gości podcastu nie miała świadomości, że inni mogli płacić za występ.

REKLAMA

Żurnalista przyznaje: wywiady bywają płatne. Zabrał głos ws. cennika

Dyskusja wokół Żurnalisty nasiliła się szczególnie po głośnym wywiadzie z Januszem Palikotem. Rozmowa spotkała się z krytyką części środowiska, które zarzucało prowadzącemu brak dociekliwości oraz zbyt łagodne podejście do rozmówcy. Pojawiły się również sugestie, że wywiad mógł mieć charakter płatny.

Przełom nastąpił w marcu 2026 roku, gdy Żurnalista opublikował obszerne oświadczenie. W nim przyznał, że część rozmów ma charakter płatny. "Jeśli ktoś przychodzi promować książkę, film czy serial, to zazwyczaj są to rozmowy płatne. Są też odcinki sponsorowane przez osoby mniej rozpoznawalne, ale z ciekawą historią" - wyjaśnił. W odpowiedzi na pytania o szczegóły współprac, w tym cennik czy listę sponsorowanych wywiadów, podcaster nie udzielił konkretnych informacji. "(...) Kwestie ewentualnych współprac komercyjnych mają charakter indywidualnych ustaleń i nie funkcjonuje w tym zakresie żaden 'cennik'" - dodał.

UOKiK sprawdza Żurnalistę. Chodzi o oznaczanie płatnych wywiadów i kryptoreklamę

Choć Żurnalista informuje o sponsorach swoich materiałów, robi to głównie poprzez wskazanie partnerów odcinka. Problem polega jednak na tym, że widzowie nie są jasno informowani, czy konkretny rozmówca zapłacił za udział w wywiadzie. To właśnie ten aspekt wzbudził zainteresowanie UOKiK. Urząd w rozmowie z wirtualnemedia.pl potwierdził, że otrzymał skargę dotyczącą możliwego nieprawidłowego oznaczania treści sponsorowanych. - Dotychczas otrzymaliśmy jedną skargę dotyczącą nieoznaczania treści sponsorowanych przez Żurnalistę. Trafiła ona do nas w marcu br. - przekazał portalowi departament komunikacji UOKiK.

Zgodnie z wytycznymi materiały komercyjne powinny być oznaczone w sposób jednoznaczny i czytelny - zarówno w samym nagraniu, jak i w jego opisie. Kinga Walczyk, dziennikarka wirtualnemedia.pl przyjrzała się sprawie Żurnalisty, a następnie skontaktowała się ze specjalistami. Eksperci nie mają wątpliwości - brak odpowiedniego oznaczenia może być uznany za kryptoreklamę, czyli ukrytą formę promocji.

- Jeżeli rozmówca zapłacił za udział w wywiadzie (w formie pieniężnej lub barterowej), a widz nie jest o tym poinformowany, może to zostać uznane za wprowadzanie konsumentów w błąd. Podstawą w Polsce są m.in. przepisy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także rekomendacje i wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) - wytłumaczyła adwokat Marta Botiuk-Filip w rozmowie z portalem.

UOKiK może nałożyć wysokie kary. Odpowiedzialność nie tylko po stronie twórcy

Jeśli UOKiK uzna, że doszło do naruszeń, konsekwencje mogą być poważne. Jak przekazała Marta Botiuk-Filip, w grę wchodzą m.in. wysokie kary finansowe, sięgające nawet 10 proc. obrotu, a także obowiązek publikacji stosownych oświadczeń czy zmiany praktyk. Odpowiedzialność może dotyczyć nie tylko samego twórcy, ale również reklamodawców i agencji współpracujących przy realizacji materiałów.