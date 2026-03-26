Joseph Duggar jest jednym z synów Michelle i Jim Boba Duggarów, którzy przed laty stali się gwiazdami show "19 Kids and Counting". W połowie marca bieżącego roku dorosły już Joseph, który doczekał się własnych dzieci, został aresztowany i oskarżony o molestowanie nieletniej. Teraz wiadomo, że przyznał się do winy. Ujawniono więcej szczegółów.

Joseph Duggar przyznał się ws. zarzucanych mu czynów. Poszło o rozmowę telefoniczną

Cała sprawa miała mieć miejsce jeszcze w 2020 roku. Dziewczynka, która miała wówczas dziewięć lat, wyznała policji, że do ataku miało dojść podczas rodzinnego wyjazdu do Panama City Beach na Florydzie. Duggar miał zachęcać ją, by usiadła mu na kolanach oraz m.in. miał przykryć ich kocem i zacząć dotykać jej intymnych części ciała. Ostatecznie usłyszał za to oskarżenia o "nieprzyzwoite i lubieżne zachowanie wobec ofiary poniżej 12. roku życia oraz o nieprzyzwoite i lubieżne zachowanie wobec ofiary w wieku 18 lat lub starszej".

Jak wyjawił teraz portal TMZ, Duggar przyznał się do winy krótko przed aresztowaniem. Wszystko za sprawą rozmowy telefonicznej, którą przeprowadził z ojcem dziewczynki. Przysłuchiwał jej się jednak funkcjonariusz policji z Tontitown. Były gwiazdor miał "przyznać się do swoich czynów, twierdząc, że dotykał ofiary przez jej ubranie", oraz, "że jego intencje nie były czyste". Dotychczasowo nie podano, jaka kara może mu grozić. Duggar wciąż przebywa w areszcie biura szeryfa hrabstwa Washington.

Brat Josepha Duggara również odsiaduje wyrok w więzieniu. W tle podobne oskarżenia

Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy skandal w rodzinie Duggarów. To podobnej sytuacji doszło w 2015 roku, gdy najstarszy z rodzeństwa - Joshua Duggar - także dopuścił się przestępstwa na tle seksualnym. Za posiadanie zdjęć i filmów z pornografią dziecięcą, mężczyzna został wówczas skazany na 12 lat więzienia. Starszy brat Josepha przyznał się też do tego, że molestował młode dziewczęta - w tym własne siostry. W związku z całym zajściem, zakończono wtedy produkcję programu "19 Kids and Counting".

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).



Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.