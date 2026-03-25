Sprawa związana z Jeffreyem Epsteinem cały czas elektryzuje opinię publiczną. Wielu chce poznać całą prawdę dotyczącą zarówno działalności finansisty, jak i osób, które z nim współpracowały lub się z nim spotykały. Ujawnienie akt dotyczących przestępcy seksualnego dolało oliwy do ognia. Pięć kobiet, które padły ofiarą Epsteina, pojawiło się w programie BBC Newsnight. To tam opowiedziały o krzywdzie wyrządzonej im przez przestępcę. Nie wierzą w to, że finansista odebrał sobie życie.

Szokujące wyznania ofiar Jeffreya Epsteina

We wspomnianym już programie pojawiło się pięć kobiet, które miały do czynienia z Epsteinem. Nazwisko Joanny Harrison zostało przypadkiem ujawnione w aktach finansisty. Kobieta poznała przestępcę, gdy miała 18 lat. Wówczas zatrudnił ją w roli masażystki, co szybko okazało się ułudą. W dniu urodzin Harrison została zgwałcona przez Epsteina. - Wszystko wydawało się normalne. Kiedy zaczął się masturbować, kompletnie mnie zatkało. W samochodzie w drodze powrotnej do domu nie wypowiedziałam więcej niż dwa słowa. Mam wiele pytań, które już na zawsze pozostaną bez odpowiedzi - mówiła, podkreślając, że nie wierzy, iż kogokolwiek dosięgnie sprawiedliwość.

Chauntae Davies również została zatrudniona w charakterze masażystki. Została zgwałcona przez biznesmena na jego prywatnej wyspie. Miała okazję podróżować wraz z nim prywatnym samolotem do Afryki. Jak relacjonuje, na pokładzie byli również były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton, a także aktor Kevin Spacey. - To była najbardziej eklektyczna grupa ludzi, jaką można było zebrać w jednym miejscu... Atmosfera była wręcz obozowa, bo w ciągu pięciu dni podróżowaliśmy do pięciu krajów - wspominała. Podczas tej podróży Davies robiła masaż Clintonowi, ale nie wyjawiła mu, co robił jej Epstein. - Co on tak naprawdę mógłby zrobić? Czy mógłby temu jakkolwiek zapobiec? Chyba nigdy się nie dowiemy - stwierdziła.

Wspomniano o byłym księciu Andrzeju. To miał powiedzieć Jeffrey Epstein

Chauntae Davies opowiedziała również o byłym księciu Andrzeju i jego eksmałżonce. Epstein wyjawił, że pożyczył Ferguson pieniądze. Lisa Phillips relacjonowała, jak jej przyjaciółka została zmuszona do stosunków z Andrzejem Mountbattenem-Windsorem. Finansista miał przyznać wówczas, że "lubi mieć kwity na ludzi". - Podobał mu się strach w naszych oczach. Chyba lubił to, że byłyśmy bezradne, sparaliżowane strachem i nie wiedziałyśmy, co zrobić. To go chyba podniecało - oceniła Phillips, która zaznaczyła, że nie wierzy, iż Epstein odebrał sobie życie w więzieniu. - Znałyśmy go, wiedziałyśmy, jakim jest człowiekiem - podkreślała.

Jena-Lisa Jones i Wendy Pesante poznały przestępcę, gdy obie miały zaledwie 14 lat. - Kiedy przechodzisz przez coś takiego w tak młodym wieku, to zniekształca to twoją rzeczywistość na lata. Nie da się myśleć jak seksworkerka w wieku 14 lat - mówiła Pesante. Na początku marca tego roku śledczy wkroczyli na terytorium posiadłości w stanie Nowy Meksyk, która kiedyś należała do Epsteina. Ofiary finansisty zaznaczają, że to miejsce, które przeraża je najbardziej. - To tam miała miejsce większość napaści. Z Zorro Ranch wiążą się moje najmroczniejsze wspomnienia - przyznała Davies.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.