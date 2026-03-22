Shia LaBeouf przed laty był jednym z najpopularniejszych aktorów w Hollywood. Niestety jego kariera zaczęła podupadać z powodu tego, że gwiazdor zaczął zmagać się z uzależnieniem. W ciągu ostatnich miesięcy ponownie zaczęły napływać nowe wieści na jego temat. Na najnowszym nagraniu został uchwycony w Rzymie w dość nietypowej sytuacji.

Shia LaBeouf dostrzeżony w Rzymie. Szokujące, co uchwycono na nagraniu

Portal TMZ opublikował nagranie, które zostało im podesłane z Rzymu. Widzimy na nim Shia LaBeoufa siedzącego przy stoliku kawiarni na chodniku. Ubrany w czarny T-shirt i jeansy aktor wygląda na zirytowanego. Jak możemy usłyszeć, krzyczy on do siedzącej przy stoliku obok kobiety wyzwiska. Ta wygląda jakby jednak ignorowała jego zaczepki i obraźliwe słowa. W dalszej części nagrania widzimy LaBeoufa chodzącego ze zdenerwowaniem po ulicy, wciąż krzyczącego coś do przechodzących obok ludzi.

Media starały się ustalić więcej szczegółów zajścia z przedstawicielami aktora. Nie odpowiedzieli oni jednak na prośbę o komentarz.

To kolejne kontrowersje z udziałem Shia LaBeoufa w ostatnich miesiącach

Przypomnijmy, że niedawno media rozpisywały się również o innych incydentach z udziałem LaBeoufa. Aktor miał zostać m.in. zauważony we włoskim hotelu, będąc ubranym jedynie w bieliznę. Prosił przy tym obcą kobietę o zapalniczkę. Wcześniej informowano też o zajściu pod jego domem w Nowym Orleanie. Na miejsce miała zostać wezwana policja. Jak relacjonowano, gwiazdor kłócił się z funkcjonariuszami, płakał oraz twierdził, że ma być czyimś "celem".

W lutym bieżącego roku policja zatrzymała również LaBeoufa po tym, jak uczestniczył w bójce w jednym z barów we wspomnianym Nowym Orleanie. Aktor szarpał się z kilkoma osobami, a z policyjnego raportu wynika, że miał uderzyć jedną z osób głową. Postawiono mu wówczas dwa zarzuty dotyczące pobicia. Media poinformowały, że po opuszczeniu aresztu, prędko powrócił jednak do imprezowania.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068



Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002



Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.