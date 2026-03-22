Dieter Bohlen jest niemieckim muzykiem, który zyskał sławę, występując z zespołem Modern Talking. Głośno zrobiło się o nim również za sprawą skandalicznego wywiadu, którego udzielił dla youtubowego kanału Kettner-Edelmetalle w listopadzie 2025 roku. Wówczas 72-latek skrytykował niemiecką gospodarkę, politykę socjalną swojego kraju, a także politykę Niemiec wobec Rosji. - Rosja i Niemcy były drużyną marzeń - usłyszeli widzowie. Na tym nie koniec, bo stwierdził, że "Ukraina skazana jest na niepowodzenie". Teraz okazuje się, że muzyk ponosi konsekwencje swoich słów.

Dieter Bohlen z Modern Talking w skandalicznych słowach o Rosji i Ukrainie

Muzyk w trakcie wywiadu uznał, że niemieccy "politycy rządzących partii nie mają żadnych kompetencji biznesowych", wychwalał za to Donalda Trumpa, wskazując, że "posiada zmysł ekonomiczny par excellence". Po chwili zaczął mówić o polityce zagranicznej Niemiec. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że za sojusznika swojej ojczyzny uznał... Rosję.

Właściwie Rosja i Niemcy były drużyną marzeń, bo mieliśmy tanią energię, radziliśmy sobie niesamowicie dobrze. Wszystko było idealne… no, może nie do końca idealne.

- Z czysto ekonomicznego punktu widzenia wyglądało to tak: jedno miało to, drugie tamto. Trochę jak Modern Talking. Zrezygnowali z tego z powodów moralnych - wypalił, dodając, że niemieccy politycy "nie chcą rozmawiać z Putinem, ale rozmawiają z innymi, którzy są o wiele gorsi".

Muzyk Modern Talking postanowił "zabawić się" też w eksperta od zbrojeń i wojny. Skrytykował fakt, że Niemcy wspierają Ukrainę, wysyłając jej żołnierzom broń. - Nie da się zakończyć tej wojny przemocą, ciągłym wysyłaniem kolejnych czołgów - podsumował. Uznał, że Ukraina nie ma szans z Rosją. - Nie może być tak, że ludzie naprawdę wierzą, że Ukraina wygra. To wszystko jest skazane na porażkę - powiedział.

Dieter Bohlen z Modern Talking nie wystąpi na Litwie

20 listopada Dieter Bohlen miał wystąpić w Kłajpedzie, a dzień później w Kownie. Jak donosi litewska stacja telewizyjna LRT, oba koncerty w kraju odwołano zaledwie dzień po ich ogłoszeniu. Linki do obu wydarzeń zniknęły z systemu dystrybucji biletów, a informacje na ich temat nie są już dostępne na stronach organizatorów. "Koncert w Kownie został odwołany. Skonsultowaliśmy się z organizatorami i uzgodniliśmy, że takie wydarzenie nie powinno się odbyć na naszej arenie" – powiedział LRT.lt Mantas Vedrickas, szef organizacji wydarzeń na Arenie Žalgiris.

Oficjalne powody odwołania wydarzeń nie zostały podane do publicznej wiadomości. Niemiecki portal Bild, powołujący się na litewskie media, podaje, jednak że koncerty się nie odbędą przez oburzające słowa Bohlena dotyczące Rosji. "Litwa należy do najwierniejszych zwolenników Ukrainy w jej walce z agresją Rosji. W związku z tym nie toleruje publicznych oświadczeń, które można by interpretować jako prorosyjskie. Pod narastającą presją organizator koncertu w końcu zareagował: oba koncerty zostały odwołane" - pisze Bild. Portal kontaktował się z Bohlenem, prosząc o komentarz. Muzyk nabrał jednak wody w usta.

