"19 Kids and Counting" to format, który emitowany był na antenie TLC. W programie śledziliśmy losy rodziny Duggarów. Pobożni Michelle i Jim Bob doczekali się dziewiętnaściorga dzieci, a widzowie mogli zobaczyć, jak na co dzień funkcjonują. Pociechy Duggarów uczyły się w domu, a ich dostęp do rozrywek był znacznie ograniczony. Show zakończyło się w 2015 roku, a lata po zakończeniu jego emisji na nowo mówi się o jednym z dzieci Duggarów. Joseph został aresztowany i oskarżony o molestowanie nieletniej, którego miał dopuścić się w 2020 roku podczas wakacji. Wiadomo, że przyznał się do winy.

Był niegdyś gwiazdą telewizji. Został aresztowany i oskarżony o molestowanie seksualne

Joseph Garrett Duggar to siódme dziecko Michelle i Jima Boba. W 2017 roku poślubił Kendrę Caldwell, z którą doczekał się dzieci: Garretta, Addison i Broolyn Praise. W zagranicznych mediach pojawiła się szokującą informacja. Gwiazdor programu "19 Kids and Counting" został oskarżony o molestowanie dziewięciolatki. Został aresztowany i oczekuje na ekstradycję do hrabstwa Bay.

Jak przekazał portal Page Six, Joseph "został oskarżony o nieprzyzwoite i lubieżne zachowanie wobec ofiary poniżej 12 roku życia oraz o nieprzyzwoite i lubieżne zachowanie wobec ofiary w wieku 18 lat lub starszej". 14-latka, która rzekomo padła ofiarą Duggara, wyjawiła, że do wszystkie doszło w 2020 roku - miała wówczas dziewięć lat. Do ataku miało dojść podczas rodzinnego wyjazdu do Panama City Beach na Florydzie.

Nastolatka zeznała, że Joseph miał zachęcać ją, by usiadła mu na kolanach. Na tym samym wyjeździe miał przykryć ich kocem i zacząć dotykać jej intymnych części ciała. Podobno w wielu sytuacjach pocierał jej uda dłonią. Ofiara twierdzi, że Duggar przestał to robić i przeprosił. Gwiazdor reality show przyznał się do zarzucanych mu czynów - zarówno przed ojcem ofiary, jak i funkcjonariuszami policji z Tontitown. Przedstawiciel rodziny Duggarów nie odniósł się do sprawy.

To nie pierwszy skandal w rodzinie Duggarów

W 2015 roku program "19 Kids and Counting" się zakończył. Wynikało to z faktu, iż najstarsze z dzieci Duggarów również dopuściło się przestępstwa na tle seksualnym. Josh za posiadanie zdjęć i filmów z pornografią dziecięcą został skazany na 12 lat więzienia. Pierworodny Duggarów przyznał się również do tego, że molestował młode dziewczęta - w tym własne siostry.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD). Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.