W lipcu ubiegłego roku w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z koncertu Coldplay. Kamera stadionowa uchwyciła czule tulącą się parę, która wyjątkowo podejrzanie się tym speszyła. Ich zachowanie wzbudziło podejrzenia i błyskawicznie wyszło na jaw, z czego wynikało. Okazało się, że oboje ukrywali swój romans nie tylko przed współmałżonkami, lecz także przed kierownictwem firmy, w której razem pracowali. Ujawniono, że mężczyzną widocznym na filmie był Andy Byron, dyrektor znanej firmy technologicznej Astronomer, a towarzyszyła mu Kristin Cabot, zatrudniona w tej samej spółce. Byron i Cabot zostali zmuszeni do rezygnacji z pracy. Kilka tygodni później wszystko ucichło. Teraz temat znów wrócił na tapet, a to wszystko za sprawą najnowszego wywiadu Kristin. Okazuje się, że jej mąż też był na koncercie.
Cabot nie ukrywała, że miłosny skandal wywrócił jej życie do góry nogami. Podczas rozmowy dała jednak jasno do zrozumienia, że w noc koncertu była już z mężem w separacji. W pewnym momencie niespodziewanie wypaliła, że on również bawił się na tym samym wydarzeniu. O jego obecności poinformowała ją córka. - Pomyślałam: "Czy to będzie dziwne, jeśli on zobaczy mnie z Andym?" Ale potem stwierdziłam, że jestem na Gillette Stadium. Jest tu 55 tysięcy ludzi. Raczej na niego nie wpadnę - mówiła w rozmowie z Oprah Winfrey.
Miała oczywiście rację. Przez myśl nie przeszło jej jednak, że może stać się bohaterką mema. - Moja pierwsza myśl była taka: "O mój Boże, mój mąż jest na stadionie" (…) Naprawdę nie chciałam go zawstydzić. To była ostatnia rzecz, której chciałam - tłumaczyła. W tej samej rozmowie zażartowała, że wolałaby przypadkowe spotkanie z byłym partnerem niż pojawienie się na wielkim ekranie stadionu.
Przez długi czas Cabot otrzymywała mnóstwo nieprzyjemnych wiadomości, w tym groźby śmierci. Internauci zarzucali jej, że rozbiła małżeństwo. W rozmowie z "The New York Times" wprost przyznała, że żałuje tego, jak zachowywała się na koncercie. "Podjęłam złą decyzję, wypiłam kilka High Noonów, tańczyłam i zachowałam się niestosownie wobec mojego szefa. (…) Wzięłam za to odpowiedzialność i poświęciłam swoją karierę. To cena, którą zapłaciłam" - mówiła.
