Ryszard Rynkowski stanie przed sądem. Nowe informacje o rozprawach

Do mediów trafiły nowe wiadomości na temat Ryszarda Rynkowskiego. Jak się okazuje, popularny wokalista wkrótce stanie przed sądem. Przekazano szczegóły na temat postępowania.
Ryszard Rynkowski ma za sobą trudny czas. We wrześniu 2025 roku zmarła żona wokalisty. Kilka miesięcy wcześniej muzyk miał spowodować wypadek samochodowy. Stężenie alkoholu w organizmie Rynkowskiego rzekomo wynosiło wówczas ponad 1,6 promila. W marcu w mediach pojawiały się informacje o terminie rozprawy muzyka. Teraz Sąd Rejonowy w Brodnicy przesłał Plejadzie oświadczenie, w którym wyjaśniono, jakie postępowania toczą się przeciwko piosenkarzowi. 

Ryszard Rynkowski z zarzutami. "Jak wynika z aktu oskarżenia..."

Jak wynika z oświadczenia, Ryszard Rynkowski dwukrotnie stanie przed sądem. "Zarzut dotyczy prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, tj. występku z art. 178a § 1 kk. W sprawie wyznaczono termin rozprawy na dzień 14.04.2026 r." - czytamy w treści. Drugi zarzut odnosi się do kwestii bezpieczeństwa na drodze. "Jak wynika z wniosku o ukaranie, zarzut dotyczy spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w stanie po użyciu alkoholu, tj. wykroczenia z art. 86 § 2 kw w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. W sprawie wyznaczono termin rozprawy na dzień 09.04.2026 r." - przekazano. 

Ryszard Rynkowski przeprosił fanów. Tak tłumaczył się po kolizji

Po zdarzeniu Ryszard Rynkowski zwrócił się do swoich fanów. Przeprosił widzów koncertu w Opolu, na który nie udało mu się dotrzeć. "Chciałem wszystkich Was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z Was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski" - przekazywał wokalista w oświadczeniu przesłanym do redakcji Jastrząb Post.

