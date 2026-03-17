Ryszard Rynkowski stanie przed sądem. Nowe informacje o rozprawach

Ryszard Rynkowski ma za sobą trudny czas. We wrześniu 2025 roku zmarła żona wokalisty. Kilka miesięcy wcześniej muzyk miał spowodować wypadek samochodowy. Stężenie alkoholu w organizmie Rynkowskiego rzekomo wynosiło wówczas ponad 1,6 promila. W marcu w mediach pojawiały się informacje o terminie rozprawy muzyka. Teraz Sąd Rejonowy w Brodnicy przesłał Plejadzie oświadczenie, w którym wyjaśniono, jakie postępowania toczą się przeciwko piosenkarzowi.

REKLAMA

Ryszard Rynkowski z zarzutami. "Jak wynika z aktu oskarżenia..."

Jak wynika z oświadczenia, Ryszard Rynkowski dwukrotnie stanie przed sądem. "Zarzut dotyczy prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, tj. występku z art. 178a § 1 kk. W sprawie wyznaczono termin rozprawy na dzień 14.04.2026 r." - czytamy w treści. Drugi zarzut odnosi się do kwestii bezpieczeństwa na drodze. "Jak wynika z wniosku o ukaranie, zarzut dotyczy spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w stanie po użyciu alkoholu, tj. wykroczenia z art. 86 § 2 kw w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. W sprawie wyznaczono termin rozprawy na dzień 09.04.2026 r." - przekazano.

Galeria Ryszard RynkowskiOtwórz galerię

Ryszard Rynkowski przeprosił fanów. Tak tłumaczył się po kolizji

Po zdarzeniu Ryszard Rynkowski zwrócił się do swoich fanów. Przeprosił widzów koncertu w Opolu, na który nie udało mu się dotrzeć. "Chciałem wszystkich Was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z Was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski" - przekazywał wokalista w oświadczeniu przesłanym do redakcji Jastrząb Post.

-----

