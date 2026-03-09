Andrzej Mountbatten-Windsor jest jedną z zamieszanych osób w sprawie akt Jeffreya Epsteina. Nazwisko brata króla Karola III przewija się wielokrotnie w dokumentach, a wizerunek byłego księcia widnieje również na zdjęciach. 9 marca media ustaliły, że Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych opublikował nowe fotografie z akt finansisty. Ma być na nich widoczny były książę Andrzej.

Andrzej Mountbatten-Windsor wciąż w centrum skandalu. Na jaw wyszły nowe zdjęcia z akt Epsteina

Jak informuje m.in. portal Mirror, na opublikowanych fotografiach możemy zobaczyć mężczyznę do złudzenia podobnego do Mountbattena-Windsora. Siedzi on na fotelu w niebieskiej koszuli i szarej bluzie z kapturem, obejmując dziewczynę, która siedzi mu na kolanach. Jej wizerunek został jednak ukryty. Na drugim zdjęciu ten sam mężczyzna jest obejmowany przez inną dziewczynę, która stoi za jego fotelem. Na jego twarzy można dostrzec uśmiech.

Udostępnione zdjęcia są bardzo słabej jakości. Według mediów zostały one jednak zrobione w jednym z apartamentów Epsteina w Nowym Jorku. Brytyjscy dziennikarze przypominają, że były książę Andrzej odwiedził finansistę na Manhattanie w 2010 roku. Bazując na ich korespondencji, mieli rzekomo spędzić razem aż tydzień.

Artykuł aktualizowany