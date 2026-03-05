Kariera Kevina Spaceya legła w gruzach, gdy w 2017 roku na jaw wyszły doniesienia o rzekomych przestępstwach seksualnych, których ofiarami mieli być mężczyźni. Na początku marca w mediach pojawiły się nowe informacje, z których wynika, że kolejne osoby chcą złożyć swoje zeznania. Niektóre z nich mają dotyczyć wydarzeń sprzed 50 lat.

Kevin Spacey znów wróci do sądu. Nowe zeznania mogą go pogrążyć

Trzech Brytyjczyków pozywających Kevina Spaceya za rzekome napaści seksualne zwróciło się do londyńskiego Wysokiego Trybunału o możliwość wykorzystania w procesie cywilnym zeznań siedmiu innych mężczyzn. Jedno z nich ma dotyczyć zdarzeń z lat 70, gdy aktor uczył się w Chatsworth High School w Los Angeles. Zdaniem reprezentującej powodów prawniczki Elizabeth-Anne Gumbel nowe informacje mogą potwierdzić "skłonność aktora do molestowania młodych mężczyzn" oraz wykorzystywanie przez Spaceya swojej pozycji hollywoodzkiej gwiazdy.

Mężczyźni twierdzą, że aktor miał dopuścić się wobec nich napaści seksualnych w latach 2000-2013. Dwóch z nich było wcześniej świadkami w głośnym procesie karnym w Londynie w 2023 roku, w którym Spacey został uniewinniony ze wszystkich zarzutów. Sprawa zostanie rozpatrzona jeszcze w 2026 roku.

Kevin Spacey z poważnymi problemami. "Nie wiem, gdzie będę mieszkał"

Aktor w szczerej rozmowie z dziennikarzem Piersem Morganem zdradził, że choć sąd uznał go za niewinnego, to do tej pory zmaga się z konsekwencjami wszystkich oskarżeń. - Mam olbrzymie rachunki za usługi prawne, których nie jestem w stanie uregulować. Mój dom w Baltimore został przejęty na poczet spłaty długów i zlicytowany na aukcji. Nie wiem, gdzie teraz będę mieszkał - żalił się w wywiadzie. Po jego emisji w sieci zaczęły pojawiać się pogłoski, że Spacey jest bezdomny. Niektórzy zaoferowali mu pomoc. Aktor szybko rozwiał wszelkie wątpliwości. - Jestem ogromnie wzruszony waszą hojnością, kropka. Ale czuję, że byłoby to nieszczerością z mojej strony, gdybym pozwolił wam wierzyć, że rzeczywiście jestem bezdomny w potocznym tego słowa znaczeniu - wyjaśnił.

