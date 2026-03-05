2 marca wyemitowano nowy odcinek podcastu "WojewódzkiKędzierski", w którym wystąpili Marcin Hakiel i Paulina Smaszcz. Prowadzący wspomniał o obecnej partnerce tancerza. - Mam takie poczucie, że media mogą ją brutalnie zweryfikować, bo wiesz, że sarkazm bardzo wielu serwisów polega na tym, że oni będą o niej pisać, oni będą ją przyzwyczajać, że ona jest coś warta, nie mając zielonego pojęcia, że to będzie po prostu puste, wewnętrznie nieciekawe - mówił Wojewódzki. Hakiel wykorzystał okazję i nawiązał do byłej żony. - Moja wspaniała partnerka na pewno nie jest pusta, czego nie mogę powiedzieć o mojej byłej - skwitował. Co na to Julia Wieniawa?

REKLAMA

Zobacz wideo Serowska o spotkaniu z Cichopek. Co za słowa

Julia Wieniawa zabrała głos. Tak podsumowała słowa Marcina Hakiela. "Czy on naprawdę powiedział..."

Wypowiedź Marcina Hakiela o Katarzynie Cichopek odbiła się w mediach szerokim echem. Julia Wieniawa dosadnie skomentowała w mediach społecznościowych słowa tancerza. "Czy on naprawdę powiedział, że jego poprzednia partnerka (z którą z tego, co mi się wydaje, ma dzieci) jest pusta?!?! Czy coś źle zrozumiałam?" - napisała aktorka na instagramowym profilu podcastu "WojewódzkiKędzierski". Internauci natychmiastowo odpowiedzieli Julii Wieniawie. "Dokładnie", "Tak właśnie rzekł" - pisali. Co sądzicie o słowach Marcina Hakiela? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Galeria HakielOtwórz galerię

Dominika Serowska o słowach ukochanego. "On za mało mówił do tej pory"

Nasza dziennikarka Weronika Zając porozmawiała o kontrowersyjnej wypowiedzi Marcina Hakiela z jego partnerką Dominiką Serowską. Stanęła w obronie partnera. - Wiesz co, ja bym nie tworzyła takiej ideologii, że Marcin coś robi za mocno albo mówi, bo w kontraście do tego, jak został potraktowany, to jego słowa to jest naprawdę nic. (...) Ja uważam, że właśnie on za mało mówił do tej pory i może dlatego teraz ludzie są tacy zdziwieni, a dużo więcej powinien powiedzieć już dawno temu. Nie zawsze się opłaca być dobrym. (...) Uważam, że jego dobroć w wielu kwestiach została wykorzystana na jego niekorzyść - skwitowała.