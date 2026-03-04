Sprawa Jeffreya Epsteina wciąż szokuje, a na jaw wychodzą kolejne informacje. Akta, które trafiły do mediów, ujawniły prawdę o tym, co działo się na wyspie Little Saint James, należącej do Amerykanina. Wyciekły również nazwiska powiązanych z przestępcą seksualnym osób. Wśród nich pojawił się m.in. były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton, który ostatnio tłumaczył się ze zdjęć i powiązań z Epsteinem przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów. O jego postawie podczas przesłuchania dziś mówi cały świat.

Rozbawiony Bill Clinton na przesłuchaniu. Tak tłumaczył się ze zdjęć w aktach

Do przesłuchania Billa Clintona i jego żony Hillary Clinton doszło 27 lutego, ale dopiero w poniedziałek, 2 marca, nagranie trafiło do sieci i wywołało niemałe emocje. Wszystko przez postawę byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który w wielu momentach przesłuchania nie krył rozbawienia. Bill Clinton odpowiadał na liczne pytania przez cztery i pół godziny. W tym czasie nie mogło zabraknąć zeznań w sprawie słynnych już zdjęć byłego prezydenta w jacuzzi w towarzystwie młodej kobiety.

Były prezydent stwierdził, że jest "prawie pewien", że zdjęcie powstało w 2000 roku w luksusowym hotelu w Brunei. Miał rzekomo odwiedzić to miejsce podczas konferencji Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku z polecenia sułtana Hassanala Bolkiaha. Współpracowali na rzecz walki z AIDS.

- Zaprosił mnie tam i powiedział: "Chcę, żebyś zatrzymał się w tym hotelu". Pływałem, siedziałem w jacuzzi przez pięć minut, czy coś koło tego, wstałem i poszedłem spać" - zapewnił i jednocześnie wyparł się, by łączyły go intymne kontakty z kobietą widoczną na zdjęciu. "Nie wiem, kim ona jest" - podkreślił.

To nie wszystko. Gdy Bill Clinton ponownie zapoznał się z materiałem dowodowym, zareagował śmiechem. Na pytania o znajomość z Jeffreyem Epsteinem, zapewnił, że nie wiedział o skandalach z jego udziałem i podkreślił, że zerwali kontakty w 2005 roku, czyli trzy lata przed ujawnieniem pierwszych spekulacji na temat przestępstw Amerykanina.

Hillary Clinton też została przesłuchana przez Komisję. Oto, co powiedziała

Wcześniej Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów przesłuchała Hillary Clinton, która stanowczo zaprzeczyła, jakoby znała Jeffreya Epsteina. Stwierdziła, że nie pamięta, by kiedykolwiek go spotkała. - Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek spotkała pana Epsteina. Nigdy nie leciałam jego samolotem, nie odwiedzałam jego wyspy, domów ani biur. Nie mam nic do dodania w tej sprawie - wyznała.

- Jak każda przyzwoita osoba, jestem przerażona tym, czego dowiedzieliśmy się o ich przestępstwach. To niewyobrażalne, że pan Epstein początkowo otrzymał w 2008 r. jedynie symboliczną karę, co pozwoliło mu kontynuować swoje zbrodnicze praktyki przez kolejną dekadę - zeznała.