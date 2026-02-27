Pod koniec lutego w mediach pojawiła się tragiczna wiadomość. Serwis TMZ poinformował o śmierci 42-letniej Katherine Short, córki aktora i komika Martina Shorta. Kobieta zmarła 23 lutego, w swoim domu w Hollywood Hills. Zrozpaczona rodzina opublikowała oświadczenie pełne emocji, a zagraniczne media podały także przyczynę jej śmierci. Kilka dni później w sieci pojawiły się nowe informacje.

Nowe wieści w sprawie śmierci córki Martina Shorta. Policja przekazała, co znaleziono

Martin Short pożegnał córkę w mediach społecznościowych. "Z wielkim smutkiem potwierdzamy śmierć Katherine Hartley Short. Rodzina Shortów prosi o uszanowanie ich prywatności w tej trudnej chwili. Katherine była kochana przez wszystkich i pozostanie w pamięci jako źródło światła i radości" - napisał w oświadczeniu. Ciało 42-letniej Katherine Short zostało odnalezione przez policję po tym, jak jej przyjaciółka zgłosiła zaginięcie kobiety. Funkcjonariusze udali się do domu w Hollywood Hills i po wejściu do sypialni natrafili na ciało. Wyszło na jaw, że znaleziono również list pożegnalny oraz broń. Na miejsce wezwano również funkcjonariuszy z wydziału zabójstw, którzy przeprowadzili wstępne czynności dochodzeniowe. Po analizie zebranych danych wykluczono udział osób trzecich.

Martin Short stracił córkę. Wcześniej odeszła jego żona

Śmierć córki to kolejny cios dla Martina Shorta. Szesnaście lat temu stracił żonę - Nancy Dolman, która była aktorką komediową kojarzoną z sitcomem "Soap". Para pobrała się w 1980 roku po spotkaniu na planie "Godspell". Zakochani doczekali się trójki dzieci: Katherine, Olivera i Henry’ego. Rodzina mieszkała w Pacific Palisades. U Nancy Dolman zdiagnozowano raka jajnika. Jej prochy rozsypano nad Jeziorem Muskoka w 2010 roku. Niewykluczone, że w przypadku Katherine rodzina wybierze podobną formę pożegnania. Bliscy zmarłej jednak nie przekazali oficjalnych informacji na ten temat.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123; Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.