Pod koniec lutego w mediach pojawiła się tragiczna wiadomość. Serwis TMZ poinformował o śmierci 42-letniej Katherine Short, córki aktora i komika Martina Shorta. Kobieta zmarła 23 lutego, w swoim domu w Hollywood Hills. Zrozpaczona rodzina opublikowała oświadczenie pełne emocji, a zagraniczne media podały także przyczynę jej śmierci. Kilka dni później w sieci pojawiły się nowe informacje.
Martin Short pożegnał córkę w mediach społecznościowych. "Z wielkim smutkiem potwierdzamy śmierć Katherine Hartley Short. Rodzina Shortów prosi o uszanowanie ich prywatności w tej trudnej chwili. Katherine była kochana przez wszystkich i pozostanie w pamięci jako źródło światła i radości" - napisał w oświadczeniu. Ciało 42-letniej Katherine Short zostało odnalezione przez policję po tym, jak jej przyjaciółka zgłosiła zaginięcie kobiety. Funkcjonariusze udali się do domu w Hollywood Hills i po wejściu do sypialni natrafili na ciało. Wyszło na jaw, że znaleziono również list pożegnalny oraz broń. Na miejsce wezwano również funkcjonariuszy z wydziału zabójstw, którzy przeprowadzili wstępne czynności dochodzeniowe. Po analizie zebranych danych wykluczono udział osób trzecich.
Śmierć córki to kolejny cios dla Martina Shorta. Szesnaście lat temu stracił żonę - Nancy Dolman, która była aktorką komediową kojarzoną z sitcomem "Soap". Para pobrała się w 1980 roku po spotkaniu na planie "Godspell". Zakochani doczekali się trójki dzieci: Katherine, Olivera i Henry’ego. Rodzina mieszkała w Pacific Palisades. U Nancy Dolman zdiagnozowano raka jajnika. Jej prochy rozsypano nad Jeziorem Muskoka w 2010 roku. Niewykluczone, że w przypadku Katherine rodzina wybierze podobną formę pożegnania. Bliscy zmarłej jednak nie przekazali oficjalnych informacji na ten temat.
Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123; Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.
Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.