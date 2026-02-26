Pod koniec stycznia amerykański Departament Sprawiedliwości ujawnił kolejne dokumenty dotyczące sprawy Jeffreya Epsteina. W aktach wielokrotnie pojawiało się nazwisko Billa Gatesa. W jednej z wiadomości Epstein sugerował, że biznesmen miał zarazić się chorobą weneryczną od "rosyjskich dziewczyn". Rzecznik Gatesa zaprzeczył tym informacjom. "Jedyne, co pokazują te dokumenty, to frustracja Epsteina, że nie miał stałych kontaktów z Gatesem, oraz to, jak daleko był gotów się posunąć, żeby go wciągnąć w pułapkę i zniesławić" - przekazał. Teraz głos zabrał sam Gates.

REKLAMA

Zobacz wideo Epstein chciał na swoim ranczu zapładniać mądre i ładne kobiety

Bill Gates przyznał się do zdrady i przeprosił za spędzanie czasu z Epsteinem

Jak donosi "The Wall Street Journal" na spotkaniu z pracownikami swojej fundacji Gates przyznał się, że zdradził swoją ówczesną żonę Melindę z dwiema kobietami. "Miałem romanse. Jeden z rosyjską brydżystką, którą poznałem na imprezach brydżowych, i jeden z rosyjską fizyk jądrową, którą poznałem w ramach działalności biznesowej" - miał powiedzieć biznesmen.

Gates przyznał się także że latał z Epsteinem prywatnym odrzutowcem i spędzał z nim czas w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Zaprzeczył jednak doniesieniom, jakoby miał pojawiać się na jego wyspie. "Nie zrobiłem nic nielegalnego. Nie widziałem niczego nielegalnego. Żeby było jasne, nigdy nie spędziłem czasu z ofiarami, kobietami z jego otoczenia" - miał przekonywać. Z ust przedsiębiorcy padły także przeprosiny. "Spędzanie czasu z Epsteinem było ogromnym błędem. (...) Przepraszam inne osoby, które zostały w to wciągnięte z powodu błędu, który popełniłem. To zdecydowanie stało w sprzeczności z wartościami i celami fundacji" - powiedział.

Była żona Billa Gatesa nie ufała Epsteinowi. Dlaczego ten nadal się z nim spotykał?

Gates przyznał również, że jego była żona ostrzegała go przed Epsteinem. "Trzeba jej przyznać, że zawsze była dość sceptyczna w kwestii Epsteina" - miał powiedzieć podczas spotkania. Biznesmen nie chciał jednak jej słuchać. Dlaczego? Jakiś czas temu w rozmowie z CNN stwierdził, że spotykał się z Epsteinem w jednym, konkretnym celu. - Odbyłem z nim kilka kolacji, mając nadzieję, że to, co mówił o pozyskiwaniu miliardów z filantropii na globalne zdrowie poprzez kontakty, które posiadał, może się powieść. Kiedy zaczęło być widać, że to nierealne, nasza relacja się zakończyła. To był ogromny błąd, że spędziłem z nim czas i dałem mu kredyt zaufania - tłumaczył.