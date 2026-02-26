Nazwisko Jeffreya Epsteina pojawia się w setkach artykułów dziennie, a sprawa finansisty i jego powiązań ze światowymi elitami emocjonuje nie tylko obywateli Stanów Zjednoczonych. Akta dotyczące przestępcy ujawniają prawdę o tym, co działo się na należącej do Amerykanina wyspie Little Saint James i randze gości, którzy się na niej pojawiali. Jednym z nich miał być miał być m.in. Stephen Hawking. Światowej sławy fizyk z Uniwersytetu Cambridge został uwieczniony na zdjęciu u boku dwóch kobiet w bikini. Fotografię postanowiła skomentować rodzina naukowca.

REKLAMA

Zobacz wideo Cała prawda o Epsteinie

Stephen Hawking na wyspie Epsteina. Rodzina wyjaśnia, kto znajduje się na szokującej fotografii

To nie pierwszy raz, gdy mówi się o Hawkingu w kontekście sprawy Epsteina. Już wcześniej fizyk był wspomniany przez Virginię Giuffre w związku z orgiami z udziałem nieletnich, które organizował przestępca seksualny na wyspie. Kolejny raz napisano o naukowcu, gdy do mediów trafiło jego zdjęcie, które najpewniej zrobiono na wyspie finansisty. Na wspomnianej fotografii widzimy u boku uczonego dwie kobiety pozujące w bikini. On leży na leżaku i przytrzymuje drinka.

Rodzina Hawkinga postanowiła odnieść się do sprawy. Przedstawiciele najbliższych fizyka przesłali oświadczenie do "Daily Mail", w którym wyjaśnili, że kobiety to "opiekunki Hawkinga z Wielkiej Brytanii". Twierdzą ponadto, że zdjęcie zostało zrobione w 2006 roku w hotelu Ritz Carlton na karaibskiej wyspie St. Thomas. Hawking pozował do niego tuż po tym, jak wygłosił przemówienie na temat kosmologii kwantowej na sympozjum naukowym. Najbliżsi nie skomentowali jednak, dlaczego ujęcie trafiło do akt Epsteina. Nie odnieśli się również do pytań dotyczących przyjaźni Hawkinga z przestępcą seksualnym.

Tak Sarah Ferguson nazwała Jeffreya Epsteina. Niebywałe, co z nim konsultowała

Nie od dziś wiadomo, że Jeffrey Epstein miał dobre relacje z Andrzejem Mountbattenem-Windsorem oraz jego byłą żoną. Sarah Ferguson utrzymywała mailowy kontakt z finansistą nawet po tym, jak ten został aresztowany. Miała pisać do niego wiadomości, w których wspomina o życiu intymnym córki. To jednak nie jest koniec rewelacji. Jak twierdzi "Daily Mail", wiadomości Ferguson do Epsteina było więcej. W jednym z maili nazwała nawet przestępcę "geniuszem". "Czy ktoś ci mówił, że jesteś geniuszem?" - napisała, nie ukrywając, że jest pod wrażeniem jego pomysłowości. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.