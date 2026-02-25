Sarah Ferguson, była żona Andrzeja Mountbattena-Windsora, znalazła się w centrum uwagi po ujawnieniu kolejnych e-maili wysyłanych do Jeffreya Epsteina. W przeszłości Ferguson utrzymywała mailowy kontakt z finansistą, nawet po jego aresztowaniu. Z upublicznionych fragmentów korespondencji dowiedzieliśmy się m.in., że pisarka rozmawiała z Epsteinem na temat życia intymnego jednej z jej córek. Teraz na jaw wyszło, że przestępca seksualny miał doradzać jej także w kwestiach związanych z promocją fundacji wspierającej matki i dzieci.

Sarah Ferguson komplementowała Jeffreya Epsteina? "Jesteś geniuszem"

We wspomnianej korespondencji adres nadawcy został zamazany. Portal Daily Mail twierdzi jednak, że wiadomości bez wątpienia dotyczą byłej księżnej Yorku. Pierwsza z nich, która rozpoczęła dyskusję, była zaadresowana do "Waszej Królewskiej Wysokości" i nawiązywała do spotkania w Royal Lodge - rezydencji w Windsorze, w której Ferguson mieszkała ze swoim byłym mężem. W e-mailu wysłanym 5 lipca 2009 roku Ferguson miała nazwać Epsteina "geniuszem".

Była księżna miała zareagować w ten sposób na propozycję Epsteina, by stworzyć materiał promocyjny inspirowany wojskowym hasłem "Be All You Can Be". Zamiast żołnierzy z bronią miały pojawić się matki karmiące piersią, zamiast strzelania - czytanie dzieciom, a zamiast szkolenia wojskowego - troska i wychowanie. Ferguson miała być pod wrażeniem pomysłowości finansisty. "Czy ktoś ci mówił, że jesteś geniuszem?" - miała napisać.

Aresztowanie Andrzeja Mountbattena-Windsora. Policja przekazała ważne informacje

Były książę został zatrzymany przez służby 19 lutego. W areszcie spędził 11 godzin. 24 lutego policja poinformowała o zakończeniu sześciodniowej operacji przeszukiwania w Royal Lodge w związku z zatrzymaniem Andrzeja Mountbattena-Windsora. Funkcjonariusze działali na podstawie podejrzeń nadużycia władzy. Jak podkreślono w komunikacie, który cytował portal Mirror, zebrane dowody są obecnie poddawane analizie.