Ośmieszyli Andrzeja. W Luwrze zawisło jego zdjęcie

Osoby, które odwiedziły Luwr 22 lutego, mogły być nieco zdziwione widokiem zdjęcia Andrzeja na jednej ze ścian muzeum. Choć fotografia znalazła się tam zaledwie na 15 minut, o zdarzeniu mówi cały świat.
zdjęcie Andrzeja w Luwrze
zdjęcie Andrzeja w Luwrze, Fot. REUTERS/Phil Noble, Fot. REUTERS/Nicolas Coupe

Nie milkną echa aresztowania byłego księcia Andrzeja, do którego doszło 19 lutego. Mountbatten-Windsor został zatrzymany przez służby pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Został wypuszczony po kilkunastu godzinach, a media obiegło wówczas zdjęcie Andrzeja w samochodzie wykonane tuż po wyjściu z komisariatu. 22 lutego ta sama fotografia, oprawiona w złotą ramkę, znalazła się na ekspozycji w Luwrze. Za umieszczeniem jej na ścianie paryskiego muzeum odpowiadają aktywiści z grupy Everyone Hates Elon.

Zdjęcie Andrzeja Mountbattena-Windsora w Luwrze. Aktywiści tłumaczą swój gest

Przedstawiciele Everyone Hates Elon o przedsięwzięciu poinformowali w mediach społecznościowych. Na Instagramie widać nagranie, na którym jeden z członków grupy zawiesza na ścianie zdjęcie Andrzeja w złotej ramce. Pod fotografią pojawił się również wymowny podpis brzmiący "He’s Sweating Now" (ang. "teraz się poci"). To nawiązanie do wypowiedzi Andrzeja z głośnego wywiadu dla BBC z 2019 roku. W odpowiedzi na oskarżenia Virginii Giuffre, że były książę "obficie pocił się na nią" podczas ich spotkania w klubie nocnym, Andrzej stwierdził, że nie jest to możliwe ze względu na rzekomą medyczną przypadłość, która uniemożliwia mu pocenie się.

Jak donosi "The Sun", zdjęcie Andrzeja wisiało w Luwrze przez 15 minut i ostatecznie zostało zdjęte przez obsługę muzeum. Tyle czasu wystarczyło jednak, aby gest aktywistów przykuł uwagę osób odwiedzających. - Pomyśleliśmy, że pokażemy byłemu księciu Andrzejowi, jak zapamięta go świat poprzez umieszczenie jego zdjęcia z aresztowania w Luwrze - przekazali w oświadczeniu członkowie grupy Everyone Hates Elon. Dodali również, że mają nadzieję, iż wszystkie ofiary Epsteina doczekają się sprawiedliwości.

Brytyjczycy chcą usunięcia Andrzeja Mountbattena-Windsora z linii sukcesji

Były książę Andrzej został pozbawiony tytułu w 2025 roku, jednak wciąż znajduje się (obecnie jako ósmy) w linii sukcesji brytyjskiego tronu. Okazuje się jednak, że zdecydowana większość Brytyjczyków uważa, że powinien zostać z niej usunięty. Jak wynika z sondażu YouGov, takie zdanie wyraża aż 82 proc. przepytanych mieszkańców Wielkiej Brytanii. Tego zdania jest również minister obrony Luke Pollard. W rozmowie z BBC przyznał, że byłby to "najwłaściwszy krok" bez względu na wynik śledztwa.

