Nie milkną echa aresztowania byłego księcia Andrzeja, do którego doszło 19 lutego. Mountbatten-Windsor został zatrzymany przez służby pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Został wypuszczony po kilkunastu godzinach, a media obiegło wówczas zdjęcie Andrzeja w samochodzie wykonane tuż po wyjściu z komisariatu. 22 lutego ta sama fotografia, oprawiona w złotą ramkę, znalazła się na ekspozycji w Luwrze. Za umieszczeniem jej na ścianie paryskiego muzeum odpowiadają aktywiści z grupy Everyone Hates Elon.

Zdjęcie Andrzeja Mountbattena-Windsora w Luwrze. Aktywiści tłumaczą swój gest

Przedstawiciele Everyone Hates Elon o przedsięwzięciu poinformowali w mediach społecznościowych. Na Instagramie widać nagranie, na którym jeden z członków grupy zawiesza na ścianie zdjęcie Andrzeja w złotej ramce. Pod fotografią pojawił się również wymowny podpis brzmiący "He’s Sweating Now" (ang. "teraz się poci"). To nawiązanie do wypowiedzi Andrzeja z głośnego wywiadu dla BBC z 2019 roku. W odpowiedzi na oskarżenia Virginii Giuffre, że były książę "obficie pocił się na nią" podczas ich spotkania w klubie nocnym, Andrzej stwierdził, że nie jest to możliwe ze względu na rzekomą medyczną przypadłość, która uniemożliwia mu pocenie się.

Jak donosi "The Sun", zdjęcie Andrzeja wisiało w Luwrze przez 15 minut i ostatecznie zostało zdjęte przez obsługę muzeum. Tyle czasu wystarczyło jednak, aby gest aktywistów przykuł uwagę osób odwiedzających. - Pomyśleliśmy, że pokażemy byłemu księciu Andrzejowi, jak zapamięta go świat poprzez umieszczenie jego zdjęcia z aresztowania w Luwrze - przekazali w oświadczeniu członkowie grupy Everyone Hates Elon. Dodali również, że mają nadzieję, iż wszystkie ofiary Epsteina doczekają się sprawiedliwości.

Brytyjczycy chcą usunięcia Andrzeja Mountbattena-Windsora z linii sukcesji

Były książę Andrzej został pozbawiony tytułu w 2025 roku, jednak wciąż znajduje się (obecnie jako ósmy) w linii sukcesji brytyjskiego tronu. Okazuje się jednak, że zdecydowana większość Brytyjczyków uważa, że powinien zostać z niej usunięty. Jak wynika z sondażu YouGov, takie zdanie wyraża aż 82 proc. przepytanych mieszkańców Wielkiej Brytanii. Tego zdania jest również minister obrony Luke Pollard. W rozmowie z BBC przyznał, że byłby to "najwłaściwszy krok" bez względu na wynik śledztwa.