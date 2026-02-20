Problemy z marką noszoną przez Nawrockiego. Wpłynęło zawiadomienie na policję

Karol Nawrocki chętnie pozował podczas wydarzeń publicznych w ubraniach marki "Nowrocky". Prezydent nosił czapkę i koszulkę z logo marki podczas niedawnego spotkania z polskimi sportowcami, którzy występują na igrzyskach we Włoszech. Uwagę przykuwa także fakt, że znak "Nowrocky" zarejestrowała w Urzędzie Patentowym siostra Karola Nawrockiego. Sklep, w którym sprzedawane są gadżety, należy jednak do prywatnej spółki. 20 lutego media obiegły nowe informacje o marce "Nowrocky".

Nowe doniesienia o firmie "Nowrocky". Jest komentarz policji. "Wpłynęło zawiadomienie o wykroczeniu"

Do Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku wpłynęło zawiadomienie o firmie "Nowrocky". Jak informują media, ponoć ma to związek z używaniem znaku towarowego "R" przez markę. "20 lutego do policjantów z Wydziału do Spraw Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku wpłynęło zawiadomienie o wykroczeniu dotyczącym złamania przepisów z Ustawy prawo własności przemysłowej" - przekazał dla PAP oficer prasowy gdańskiej policji asp. szt. Mariusz Chrzanowski. Służby mają dowiedzieć się, czy doszło do złamania przepisów z art. 308 Ustawy prawo własności przemysłowej. Zdjęcia prezydenta w ubraniach marki "Nowrocky" znajdziecie w naszej galerii.

Rzecznik prezydenta zabrał głos. Tak odniósł się do marki "Nowrocky"

Wystąpienia Nawrockiego w produktach marki wywołały lawinę komentarzy oraz insynuacji. Do całej sytuacji odniósł się rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz. "Prezydent Karol Nawrocki ani Kancelaria Prezydenta nie pozostają w żadnej formalnej lub nieformalnej relacji o charakterze marketingowym czy też finansowym z marką odzieżową Nowrocky" - przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską. "Prezydent Karol Nawrocki czy też Kancelaria Prezydenta nie ingerują w działalność prywatnego podmiotu gospodarczego. Swobodę prowadzenia działalności gospodarczej gwarantuje konstytucja. KPRP nie odnosi się do prywatnych aktywności siostry pana prezydenta" - dodał. O tym, jak tłumaczył się sam prezydent, przeczytacie w tym artykule.