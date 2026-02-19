18 lutego odbyła się premiera dokumentu o Dodzie. Podczas wydarzenia gwiazda chętnie udzielała wywiadów dla mediów. Podczas jednej z rozmów niespodziewanie poruszono temat Magdy Gessler oraz jej komentarza w kwestii działań Rabczewskiej wokół praw zwierząt i patoschronisk. Odpowiedź piosenkarki mogła zaskoczyć.

Doda wbija szpilę Magdzie Gessler. Zaczęło się od wypowiedzi restauratorki

- To, że teraz Doda krąży wokół schronisk i wybrała to sobie jako temat, to na pewno jest bardzo świadome i robi to dobrze. No bo dotąd miała dużo problemów i była bardzo źle postrzegana. To jest bardzo dobre wyjście z sytuacji i jest częściowo wizerunkowe, a częściowo może płynie z jej duszy. Zawsze robi dobry biznes - skomentowała Gessler niedawno dla Kozaczka. Restauratorka wypowiadała się wówczas na temat ogólnie pojawiającego się w mediach charity washingu, który uprawiają niektóre gwiazdy. Dodzie wypomniał to już w przeszłości m.in. Jan Śpiewak i Jakub Wątor.

Piosenkarka ostro zareagowała na słowa Gessler. - Uważam, że to jest podłe. Jeszcze gdyby to powiedziała w formie żartu, to bym się zaśmiała, bo mam dystans, ale każdy mierzy swoją miarą. Wydaje mi się, że ona wszędzie upatruje biznes, jeżeli zacznie coś robić za darmo dla kogoś, nawet właśnie dla psów. (...) To dopiero będzie miała mandat do tego, żeby się tak obrzydliwie wypowiadać - skomentowała dla przeambitni.pl. Na koniec dodała:

A póki co jest wrednym czupiradłem

- powiedziała do mikrofonu.

Doda nie odpuszcza Magdzie Gessler. "To ja idę do niej na odcinek za psie pieniądze..."

W późniejszym wywiadzie dla Kozaczka Doda wciąż nie odpuszczała Gessler. Odniosła się m.in. do odcinka show "Magda gotuje internet", w którym niedawno się pojawiła. - Wredne czupiradło. Tyle mam do powiedzenia na jej temat. To ja idę do niej na odcinek za psie pieniądze, żeby zrobić jej oglądalność, ona mi piszczy w telefon, że" "O Boże, nigdy nie miała takiej oglądalności", a ona później tak się odzywa podle? - kontynuowała piosenkarka, zwracając się następnie bezpośrednio do Gessler.

- To ja też powiem: "Magda, wstań wcześniej niż przed 16, rusz tyłek, zrób coś dla kogoś pierwszy raz za darmo i wtedy pogadamy". Bo takie teksty są poniżej pasa. Nie uznałam tego za żart. Uznałam to za brzydki tekst osoby, która nie poświęca się dla innych i mierzy swoją miarą - skomentowała wzburzona Doda.